Versicherungstipp: Versicherungsschutz für angehende Akademiker - die wichtigsten Policen für Studenten

Saarbrücken (ots) -- Eine private Haftpflichtversicherung benötigt jeder Student.Sollte keine Mitversicherung bei den Eltern bestehen, gibt esdie eigene Police schon für wenig Geld.- Tipps zu den wichtigsten Studenten-Policen gibtVersicherungsexperte Bernd Kaiser von CosmosDirekt.Sportstudium oder Sozialwissenschaft, WG oder Wohnheim, Auto oderöffentliche Verkehrsmittel? Mit dem Erwachsenwerden und auch beimBeginn eines Studiums stellen sich viele große Fragen. Dass sieselbst die Antwort darauf geben, finden viele Deutsche gut. Das zeigteine repräsentative forsa-Studie (1) im Auftrag von CosmosDirekt, demDirektversicherer der Generali in Deutschland. Ihr zufolge ist fürdie große Mehrheit der Deutschen (84 Prozent) das Schönste amErwachsensein, endlich eigene Entscheidungen treffen zu können. Damit großer Freiheit auch große Verantwortung einhergeht, ist eineangemessene Vorsorge unerlässlich. Mit welchen Policen sichStudien-Starter absichern sollten, erklärt Bernd Kaiser,Versicherungsexperte bei CosmosDirekt.Keine Frage: Die private Haftpflichtversicherung sollteselbstverständlich seinDie private Haftpflichtversicherung zählt zur Grundausstattung beiden Policen. Denn wer einem anderem schuldhaft einen Schaden zufügt,ist gesetzlich zu Ersatzleistungen verpflichtet - unbegrenzt und einLeben lang. Grundsätzlich begleicht die Haftpflichtversicherungberechtigte Ansprüche und wehrt unberechtigte Forderungen ab. Bis zumAbschluss des Erststudiums oder einer ersten Ausbildung können jungeMenschen üblicherweise die Police der Eltern mitnutzen. Bernd Kaiserrät jedoch, sich zu informieren: "Einige Versicherer habenAltershöchstgrenzen festgelegt, sodass der Familienschutz unterUmständen nicht über den gesamten Ausbildungs- oder Studienzeitraumgreift." In der Regel gilt der Schutz bis zum Abschluss desErststudiums (auch Bachelor und unmittelbar angeschlossenerMasterstudiengang) beziehungsweise maximal bis zur Vollendung des 30.Lebensjahres. Der Experte: "Eine zweite Bedingung für einenVersicherungsschutz durch die Familien-Haftpflichtversicherung ist,dass die Studenten unverheiratet sind. Sobald ein angehenderAkademiker eine eigene Familie gründet - entweder durch Heirat odereine eingetragene Lebenspartnerschaft - erlischt der Schutz durch dieFamilien-Haftpflicht. Diese Studenten benötigen dann eine eigenePolice, auch wenn sie sich noch im Erststudium befinden."Hausratversicherung: Wann macht es Sinn, seine Habseligkeitenabzusichern?Von der Waschmaschine bis zur Stereoanlage: Der Hausrat vergrößertsich meist mit dem Einzug in eine eigene Wohnung. EineHausratversicherung deckt Raub, Einbruchdiebstahl und damitverbundenem Vandalismus von Mobiliar, Gebrauchs- und Wertgegenständenin der Wohnung ab. Das kann je nach Police auch gelten, wenn dieseaußer Haus im Einsatz sind, etwa bei Fahrrädern. Daneben sind auchSchäden durch Feuer, Sturm und Hagel sowie Leitungswasserschädenabgedeckt. Die Versicherung benötigt aber nicht jederStudien-Starter:Unter elterlichen Fittichen: Geschützte Nesthocker Wer auchwährend des Studiums zu Hause wohnt, profitiert - wenn vorhanden -von der Hausratpolice der Eltern. Während eines vorübergehendenAuszugs, etwa für Praktika oder Reisen, greift grundsätzlich fürmaximal drei Monate die Außenversicherung - ein praktischerVertragsbestandteil der Hausratversicherung.Auf eigenen Beinen: Nestflüchter müssen sich selbst versichernStudierende, die die elterliche Wohnung endgültig verlassen,verlieren in der Regel auch deren Versicherungsschutz. FallsStudenten besonders teure Unterhaltungselektronik besitzen und sichin der Wohnung viele Haushaltsgeräte befinden, dann ist eineHausratversicherung auch für Studenten mit geringen Einkommenempfehlenswert. Wer nur wenig Sachvermögen besitzt und beispielsweisemöbliert in einem Studentenwohnheim wohnt, kann abwägen, ob sich eineVersicherung lohnt.Nestbauer: Paare profitieren vom ZusammenziehenSollte ein Paar zusammenziehen und ein Partner bereits eineHausratversicherung besitzen, kann diese vom anderen mitgenutztwerden. In dem Fall gilt es, den Gesamtwert zu überprüfen und dieVersicherungssumme bei Bedarf anzupassen. "Besitzen bereits beidePartner eine Hausratpolice, kann eine davon per Sonderkündigungsrechtbeendet werden", so Bernd Kaiser.Geteiltes Nest: Für WGs sind Sonderbedingungen möglichNeben der Einzelvertragslösung für jeden Bewohner bieten einigeVersicherer Hausratversicherungen für komplette Wohngemeinschaftenan. Diese versichern die Gegenstände aller Mieter, teils gegenAufpreis. Auch einige herkömmliche Hausratversicherungen schützenalle Bewohner einer WG, sofern sie im Mietvertrag stehen. Hier reichtes, wenn nur ein Mieter Versicherungsnehmer ist. Untermieter müssenin jedem Fall selbst vorsorgen.(1) Repräsentative Gesellschaftsstudie 2017 "Jetzt aber ich.Erwachsenwerden in Deutschland" des Meinungsforschungsinstituts forsaim Auftrag von CosmosDirekt. Im Juli 2017 wurden in Deutschland 2.006Bundesbürger ab 18 Jahren befragt.