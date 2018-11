Versicherungstipp: Vandalismusschäden - was Autofahrer beachten sollten

Saarbrücken (ots) - Jeder zweite Pkw-Besitzer (52 Prozent) fandseinen Wagen bereits mit zerkratztem Lack vor. Und fast jeder Dritte(29 Prozent) hatte schon einen beschädigten Seitenspiegel. Das zeigteine repräsentative forsa-Umfrage (1) im Auftrag von CosmosDirekt.- Schäden durch Fremdeinwirkung sind nicht immer versehentlicheParkrempler, sondern können auch die Folge von Vandalismus sein.- Frank Bärnhof, Kfz-Versicherungsexperte bei CosmosDirekt, gibtTipps für die richtige Vorsorge und das Verhalten im Ernstfall.Abgebrochene Außenspiegel, Lackkratzer oder eingeschlageneScheiben - manchmal kommt es vor, dass Autobesitzer ihr Fahrzeug beider Rückkehr auf den Parkplatz nicht mehr unversehrt vorfinden.Ärgerlich ist es auch, wenn Absicht statt Unachtsamkeit die Ursachewar. Was Autofahrer beachten sollten, wenn ihr Wagen beschädigtwurde, erklärt CosmosDirekt-Experte Frank Bärnhof.SCHÄDEN AM WAGEN SIND KEINE SELTENHEITSchäden durch Fremdeinwirkung am eigenen Fahrzeug sindschmerzhaft, denn ihre Behebung kostet Geld, Zeit und Nerven. Wieeine repräsentative forsa-Umfrage im Auftrag von CosmosDirekt, demDirektversicherer der Generali in Deutschland, zeigt, haben vieleAutobesitzer bei der Rückkehr zu ihrem Fahrzeug schon einmal eineböse Überraschung erlebt: Mehr als die Hälfte aller Befragten (57Prozent) hatten schon einmal Dellen in der Karosserie. 52 Prozent derAutofahrer hatten schon Lackkratzer und 29 Prozent fanden ihren Wagenbereits mit beschädigtem Seitenspiegel vor.WAS TUN BEI VANDALISMUS-SCHÄDEN?Egal ob Parkrempler oder mutwillig angerichtete Beschädigung: Dererste Schritt ist der Fotobeweis. Frank Bärnhof rät: "Noch an Ort undStelle sollte der Stand des Fahrzeugs und die Beschädigungfotografiert werden. Da Vandalismus eine Straftat darstellt, sollteder Schaden unbedingt der Polizei gemeldet werden." Auch die eigeneVersicherung sollte man über den entstandenen Schaden informieren."Wird der Täter doch noch ermittelt, wird der Versicherer nacherfolgter Regulierung diesen in Regress nehmen, das heißt ihn zurErstattung der Schadenssumme auffordern", so Frank Bärnhof. Meistlässt sich der Verursacher jedoch nicht mehr ermitteln, umsowichtiger ist daher auch die eigene Absicherung.FÜR DEN ERNSTFALL RICHTIG VORSORGENWelche Versicherung kommt für Vandalismus-Schäden am Fahrzeug auf?In der Regel entscheidet die Art des Schadens, ob der Teil- oder derVollkaskoschutz greift. Glasschäden zum Beispiel deckt dieTeilkaskoversicherung ab. Sie kommt auch bei Diebstahl oderBrandstiftung auf. Andere Vandalismus-Schäden wie beispielsweiseKratzer im Lack sind über die Vollkaskopolice abgesichert. "Vor einerRegulierung über die Vollkaskoversicherung sollte geklärt werden, obdies zu einer Rückstufung des Schadenfreiheitsrabatts führt und sichsomit der Beitrag erhöht. Der Versicherer kann prüfen, ob eseventuell für den Betroffenen günstiger ist, die Werkstattkostenselbst zu tragen", erklärt Frank Bärnhof.Tipp: Wer steigende Versicherungskosten nach einem Schadenvermeiden will, sollte die Versicherungsleistungen genau vergleichen.Einige Angebote enthalten einen sogenannten Rabattschutz, derverhindert, dass der Versicherungsbeitrag infolge eines Schadens imfolgenden Jahr ansteigt. Dieser Rabattschutz sollte für dieKfz-Haftpflicht- und am besten auch für die Vollkaskoversicherunggelten.(1) Repräsentative Umfrage "Kfz-Sicherheit 2018" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. ImApril und Mai 2018 wurden in Deutschland 1.506 Autofahrer über 18Jahren befragt.Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe:www.cosmosdirekt.de/versicherungstipp-vandalismusschaedenWeitere Veröffentlichungen zu dieser und zu weiteren Umfragenfinden Sie unter: www.cosmosdirekt.de/presse/veroeffentlichungenIhre Ansprechpartner:Sabine GemballaBusiness PartnerCosmosDirektTelefon: 0681 966-7560E-Mail: sabine.gemballa@generali.comStefan GöbelUnternehmenskommunikationLeiter Externe KommunikationTelefon: 089 5121-6100E-Mail: presse.de@generali.comOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell