Versicherungstipp: Umfrage - schwierige Parkplatzsuche in Großstädten

Saarbrücken (ots) - Fast jeder vierte Großstadtbewohner (23Prozent) muss bei sich zuhause erstmal nach einem freien Parkplatzsuchen. Das zeigt eine aktuelle forsa-Umfrage (1) im Auftrag vonCosmosDirekt.- Die Suche nach einem Abstellplatz fürs Auto kostet nicht nurZeit, sondern stresst auch: 33 Prozent aller Autofahrer fühlensich von der Parksituation in großen Städten stark verunsichert.- Frank Bärnhof von CosmosDirekt gibt Tipps rund ums Parken underklärt, was zu tun ist, falls es doch einmal zu einemParkrempler kommt.Mal eben eine Kleinigkeit einkaufen oder auf den letzten Drückerins Kino: Wenn's schnell gehen soll, ist das eigene Auto für vieledas Transportmittel der Wahl. Ärgerlich, wenn dann kein Platzplatz zufinden ist. Wer sein Auto in der Innenstadt abstellen will, brauchtoft Geduld und starke Nerven. Wie Autofahrer möglichst stressfreiparken und was zu tun ist, falls es doch mal zu einem Parkremplerkommt, erklärt Frank Bärnhof, Kfz-Versicherungsexperte vonCosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali in Deutschland.WIE VERMEIDE ICH EINPARKSTRESS?"Ich drehe schon seit Stunden hier so meine Runden..." WenigeStellplätze und enge Parklücken bringen so manchen Autofahrer insSchwitzen - gerade bei dichtem Verkehr. Kein Wunder, dass sich jederdritte Autofahrer (33 Prozent) durch die Parksituation in Großstädtenstark verunsichert fühlt. Vor allem vielen jüngeren Autofahrern machtder Kampf um die Stellplätze zu schaffen (48 Prozent). Frank Bärnhofrät: "Um unnötigen Stress zu vermeiden, sollten sich Fahrer bereitsvor Fahrtantritt über die Parkplatzsituation informieren. Helfenkönnen zum Beispiel Apps, in denen Parkplätze und Parkhäuser gelistetsind." Wichtig sei es zudem, immer genügend Zeit einzuplanen. "Werwegen Zeitdrucks nervös hinterm Steuer sitzt, hat Schwierigkeiten, imErnstfall angemessen zu reagieren und erhöht das Unfallrisiko fürsich und andere."WIE PARKE ICH RICHTIG EIN?Ist mit etwas Glück endlich ein Parkplatz gefunden, wartet dienächste Herausforderung: das Einparken. Laut Umfrage haben 15 Prozentder befragten Autofahrer Angst vor einem Parkrempler und bevorzugendeshalb Abstellplätze, bei denen sie nicht direkt neben einem anderenWagen stehen. Eine Herausforderung ist es für viele Autofahrer auch,rückwärts seitlich einzuparken, so der Experte: "Als Faustregel gilt:Ist die Lücke ungefähr 1,5 Mal so lang wie das eigene Fahrzeug, istgenug Platz, um einzuparken." Dann vorgehen, wie in der Fahrschulegelernt: Zuerst neben das Auto vor der Lücke fahren. Nun langsamgerade zurückfahren, bis in der Mitte des hinteren rechtenSeitenfensters das Heck des anderen Wagens zu sehen ist. Dann ganznach rechts einschlagen und weiter langsam zurückfahren, bis das Autoim 45-Grad-Winkel zum Bordstein steht. Nun gegenlenken. Wichtig istes, nicht hektisch zu sein, sondern sich die nötige Zeit zu nehmen.Moderne Einparkhilfen und Assistenzsysteme können Autofahrerzusätzlich unterstützen.WAS TUN BEIM PARKREMPLER?Trotz voller Konzentration und aller Vorsicht kann ein Parkremplerpassieren - ob der Kratzer an der Stoßstange oder die Delle amKotflügel. In der Regel gilt: Bei einem Schaden kommt dieKfz-Haftpflichtversicherung des Verursachers auf. Steht dieser nichtfest, oder hat man auch am eigenen Fahrzeug selbst einen Schadenverursacht, bleibt der Betroffene auf den Kosten sitzen. Es sei denn,er hat eine Vollkaskopolice. Dann springt die Versicherung ein. "Nacheinem Schaden steigen die Beiträge für die Versicherung, da derSchadenfreiheitsrabatt angepasst werden muss. Es kann also günstigersein, die Werkstattkosten selbst zu übernehmen. Der Versicherererstellt hierzu gerne eine sogenannte Rentabilitätsberechnung. Wereine Erhöhung vermeiden will, sollte die Tarife genau vergleichen",rät Frank Bärnhof, Kfz-Experte von CosmosDirekt. Einige Angeboteenthalten einen Parkschaden- bzw. Rabattschutz, der verhindert, dassder Versicherungsbeitrag nach einem Schaden steigt.(1) Repräsentative Umfrage "Kfz-Sicherheit 2018" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. ImApril und Mai 2018 wurden in Deutschland 1.506 Autofahrer über 18Jahren befragt.Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe: www.cosmosdirekt.de/versicherungstipp-sicheres-parkenWeitere Veröffentlichungen zu dieser und zu weiteren Umfragenfinden Sie unter: www.cosmosdirekt.de/presse/veroeffentlichungenIhre Ansprechpartner:Sabine GemballaBusiness PartnerCosmosDirektTelefon: 0681 966-7560E-Mail: sabine.gemballa@generali.comStefan GöbelUnternehmenskommunikationLeiter Externe KommunikationTelefon: 089 5121-6100E-Mail: presse.de@generali.comOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell