Versicherungstipp: Tierschäden am Auto - welche Vorsorge im Ernstfall hilft

Saarbrücken (ots) - Jeder dritte Autofahrer (31 Prozent) hatteschon einmal einen Schaden durch einen Marderbiss. Das zeigt eineforsa-Umfrage (1) im Auftrag von CosmosDirekt, dem Direktversichererder Generali in Deutschland.- Doch auch Verunreinigungen durch Insekten und Vögel (18 und 16Prozent) oder die Kollision mit Haarwild (21 Prozent) könnenkleinere bis größere Schäden am eigenen Wagen verursachen.- Wie sich Autofahrer schützen können und wer im Schadensfall dieKosten übernimmt, erklärt Kfz-Versicherungsexperte FrankBärnhof.Angeknabbertes Isoliermaterial, demolierter Autolack,verunreinigte Scheiben und Scheinwerfer oder gar eine eingedrückteStoßstange: Die Schäden, die Tiere wie Wild, Vögel und Insekten amFahrzeug anrichten können, sind vielfältig - und können Autobesitzermitunter eine große Portion Nerven und Geld kosten. Mit welchenVorsorgemaßnahmen der Fahrspaß ungetrübt bleibt und was es imSchadensfall zu beachten gilt, erklärt CosmosDirekt-Experte FrankBärnhof.SCHÄDEN DURCH VÖGEL UND INSEKTENDie Hinterlassenschaften von Vögeln auf dem eigenen Wagen sindnicht nur unschön anzusehen - die ätzende Wirkung kann auch sichtbareSchäden auf dem Autolack hinterlassen. So haben 16 Prozent derBefragten schon einmal Lackschäden durch Vogelkot am Auto entdeckenmüssen, 18 Prozent hatten Beschädigungen oder Verunreinigungen derLackierung durch Insekten. "Lackschäden, die durch Vogelkot oderInsektenreste verursacht wurden, werden nicht von der Teil- bzw.Vollkaskoversicherung übernommen", erklärt Frank Bärnhof. Dahersollten Autobesitzer starke Verunreinigungen am besten immer direktentfernen. Hat man nicht die Möglichkeit, sein Fahrzeug in einerGarage abzustellen, kann man das Auto auch mit einer entsprechendenAbdeckplane schützen. Auch das regelmäßige Auftragen einerWachsschicht nach der Fahrzeugreinigung kann als Schutzmaßnahmedienen.ACHTUNG, KOLLISION MIT TIERENBesonders in der kälteren Jahreszeit, wenn Reh, Fuchs und Co. inder Dämmerung auf Nahrungssuche gehen, ist verstärkt mit Wildwechselzu rechnen. So hatte jeder fünfte befragte Autofahrer (21 Prozent)bereits einen Schaden am Auto, der durch die Kollision mit Haarwildverursacht wurde. Frank Bärnhof weiß, dass der beste Schutz gegen dieteils folgenschweren Wildunfälle noch immer das vorausschauendeFahren und ein erhöhtes Gefahrenbewusstsein ist: "Vor allem aufLandstraßen, entlang von Feldrändern und Waldgrenzen, solltenAutofahrer die Geschwindigkeit anpassen und die Aufmerksamkeiterhöhen." Bei einer Kollision mit dem Haarwild kommt in der Regel dieTeilkaskoversicherung für die Reparaturkosten auf. Sie deckt dieSchäden am eigenen Fahrzeug ab, die durch den Wildunfall entstandensind. Aber Achtung: Nicht alle Zusammenstöße mit größeren Tierenwerden übernommen. Der CosmosDirekt-Experte betont: "Unfälle mitRindern, Pferden, Schafen oder Ziegen sind nicht durch jede Teilkaskoabgedeckt. Versicherte sollten deshalb prüfen, wann ihre Policegreift. Gut geschützt sind sie mit einem erweitertenWildschaden-Schutz, der beim Zusammenstoß mit Tieren aller Artgreift."WENN DER MARDER ZUBEISSTMit ihren scharfen Zähnen haben Marder bereits bei jedem drittenAutofahrer (31 Prozent) für Schäden am Auto gesorgt. "Vor allem inden kälteren Monaten des Jahres sollten Autofahrer regelmäßig einenprüfenden Blick unter die Motorhaube werfen, um einen Marderbesuchfrühzeitig zu erkennen", empfiehlt Frank Bärnhof. "Liegt der Verdachtnahe, dass ein Tier bereits im Motorraum gewütet hat, sorgt eingezielter Check des Isoliermaterials, der Strom- und Zündkabel sowieKühlwasser- und Scheibenwischerschläuche für Klarheit", so derExperte. Die Schäden an Kabeln sind meist über eineTeilkaskoversicherung abgedeckt. Dagegen können weitere Folgeschäden,wie etwa ein vom Marderbiss lahmgelegter Katalysator, auf Kosten derAutobesitzer gehen, sofern sie nicht vorab die Leistungen ihrerTeilkaskoversicherung genau geprüft haben. Frank Bärnhof: "Wer eineTeilkaskopolice abschließt, sollte daher genau darauf achten, dassmöglichst alle Reparaturkosten gedeckt sind, die durch einenMarderbiss entstehen können."(1) Repräsentative Umfrage "Kfz-Sicherheit 2018" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. ImApril und Mai 2018 wurden in Deutschland 1.506 Autofahrer über 18Jahren befragt.Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe: www.cosmosdirekt.de/versicherungstipp-tierschaedenWeitere Veröffentlichungen zu dieser und zu weiteren Umfragenfinden Sie unter:https://www.cosmosdirekt.de/presse/veroeffentlichungenIhre Ansprechpartner:Sabine GemballaBusiness PartnerCosmosDirektTelefon: 0681 966-7560E-Mail: sabine.gemballa@generali.comStefan GöbelUnternehmenskommunikationLeiter Externe KommunikationTelefon: 089 5121-6100E-Mail: presse.de@generali.comOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell