Versicherungstipp: Tag des Fahrrads - mit diesen Tipps sind Radler sicher unterwegs

Saarbrücken (ots) -- Zum "Europäischen Tag des Fahrrads" am 3. Juni erklärt BerndKaiser, Versicherungsexperte bei CosmosDirekt, wie Radler sicherdurch den Straßenverkehr steuern.Sommerzeit ist Fahrradzeit! Jetzt, wo die Tage länger werden unddie Temperaturen steigen, haben Radfreunde wieder ideale Bedingungen,um eine Tour ins Grüne oder durch die Stadt zu starten. Das hältnicht nur fit, sondern schont auch die Umwelt. Laut einerforsa-Umfrage im Auftrag von CosmosDirekt, dem Direktversicherer derGenerali in Deutschland, sind knapp ein Drittel der Deutschen (27Prozent) regelmäßig mit ihrem Fahrrad unterwegs. CosmosDirekt-ExperteBernd Kaiser erklärt, welche Ausstattung für Radler wichtig ist undwas sie beim Versicherungsschutz beachten sollten.Das richtige Schloss: sicher abstellenDas Fahrrad ist für viele Deutsche ein treuer Begleiter. Doch auchfür Diebe ist das Zweirad ein Objekt der Begierde. Allein 2017 lagdie Anzahl der Fahrraddiebstähle in Deutschland bei 300.006 (2). Wersich vor Langfingern schützen möchte, sollte das Rad stets mit einemguten Schloss an einem Fahrradständer, Laternenmast oder Ähnlichemsichern. CosmosDirekt-Experte Bernd Kaiser rät: "Beim Fahrradschlosssollte man nicht sparen. Hochwertige Materialien haben zwar ihrenPreis, bieten aber auch entsprechend Schutz. Metallbügelschlösserbieten eine größere Sicherheit. Bereits am Rad montierte Rahmen- oderSpiralkabelschlösser sind dagegen leicht zu knacken."Hilfe bei Diebstahl: die HausratversicherungAm Abstellort baumelt nur noch das Schloss, vom Zweirad selbstfehlt jede Spur. Viele Fahrradbesitzer haben diese Situation bereitserlebt und wissen aus Erfahrung, dass ein Schloss alleine keinehundertprozentige Sicherheit bietet. Die Hausratversicherung kann insolchen Fällen einspringen - und zumindest den materiellen Wert desFahrrads ersetzen. Bernd Kaiser erklärt, dass die meistenHausrat-Policen einen Diebstahl von Fahrrädern im Versicherungsschutzmiteinschließen: "Besitzer von hochpreisigen Modellen sollten jedochdie Vertragsdetails des Anbieters prüfen, damit eine ausreichendeVersicherungssumme gegeben ist. War das Fahrrad nicht gesichert,kommt die Versicherung im Fall eines Diebstahls nicht für den Schadenauf. Außerdem gilt es, bei einem Fahrraddiebstahl unmittelbar diePolizei und den Versicherer zu benachrichtigen."Gute Ausstattung heißt: geringeres UnfallrisikoOb eine Unachtsamkeit beim Rechtsabbiegen oder eine plötzlichgeöffnete Autotür: die Unfallgefahr für Fahrradfahrer ist hoch. Esist daher unerlässlich, sich im Straßenverkehr ausreichend zuschützen: Ein Fahrradhelm ist besonders wichtig und kann Radler vorschwerwiegenden Kopfverletzungen bewahren. Außerdem helfenreflektierende Kleidung und die richtige Sicherheitsausstattung,Unfälle zu vermeiden. Bernd Kaiser rät: "Gerade für Radfahrer ist dieVerletzungsgefahr groß und die Folgen eines Sturzes nicht nurschmerzhaft - sie können auch zur finanziellen Belastung werden. Eineprivate Unfallversicherung ist daher für alle Radfahrer sinnvoll:Anders als die gesetzliche Unfallversicherung kommt der privateSchutz auch bei Unfällen außerhalb der Arbeitswege auf."Unverzichtbar: eine Privat-HaftpflichtversicherungBeschädigt ein Radfahrer beispielsweise ein parkendes Auto oderverletzt einen Fußgänger, muss er für den entstandenen Schadenaufkommen. "Eine Privat-Haftpflichtversicherung ist für jedenunverzichtbar", sagt Bernd Kaiser. "Sie schützt vorSchadenersatzforderungen, die eine andere Person gegen denVersicherungsnehmer oder mitversicherte Person geltend macht."(1) Repräsentative forsa-Umfrage "Vitality 2017" im Auftrag vonCosmosDirekt. Im Juli 2017 wurden 1.505 Personen ab 18 Jahrenbefragt.(2) Download-Link Polizeiliche Kriminalstatistik 2017:http://ots.de/AmEjVo