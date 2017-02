Versicherungstipp: Strom statt Benzin - So wintertauglich sind Autos mit alternativen Antrieben

Weitere Suchergebnisse zu "Benzin NYMEX Rolling":

Saarbrücken (ots) -- Laut einer forsa-Umfrage würden sich 28 Prozent der Deutschenbeim Kauf eines Neuwagens für einen alternativen Antriebentscheiden.- Elektroautos sind kälteempfindlicher als Benzin- undDieselfahrzeuge.Hybrid-, Elektro- und Gasautos zählen zu den beliebtestenFahrzeugen mit alternativem Antrieb: Sie schonen gleichermaßen dieUmwelt, Ressourcen sowie langfristig auch den Geldbeutel. Für immermehr deutsche Fahrer sind das genügend Gründe, beim nächsten Autokaufvom Benziner oder Dieselfahrzeug auf eine der neuen Variantenumzusteigen. Doch wie verhalten sich Elektroauto & Co. beiwinterlichen Temperaturen? Roman Wagner, Kfz-Versicherungsexperte vonCosmosDirekt, erklärt, worauf Besitzer achten sollten.Diesel und Autogasantrieb: Umstieg auf WinterbrennstoffNoch sind Alternativantriebe rar auf deutschen Straßen. Laut einerforsa-Umfrage im Auftrag von CosmosDirekt fahren aktuell nur 3Prozent der Autofahrer die "grünen" Zukunftsmodelle.(1) In 10 Jahrenkönnte das bereits anders aussehen: Knapp jeder Dritte (28 Prozent)würde sich beim Neukauf für einen Wagen mit Hybridmotor, Gas- oderElektroantrieb entscheiden. "Mit Diesel oder Autogas betriebeneFahrzeuge laufen auch bei Temperaturen unter 0 Grad ohne Probleme.Voraussetzung ist, dass der in Deutschland zur kalten Jahreszeitübliche Winterdiesel bzw. Wintergas mit veränderter Zusammensetzunggetankt wird", so Roman Wagner.Elektroautos: Weniger Reichweite bei MinusgradenWas viele nicht wissen: Im Gegensatz zum herkömmlichen Antrieb istdie Elektrovariante am anfälligsten für Kälte. Bereits Temperaturenunter -5 Grad drosseln die Kapazität der Elektroautobatterieerheblich. Dies kann dazu führen, dass sich die übliche Reichweiteder Fahrzeuge deutlich reduziert. "Die Batterie ist das Herz desElektroautos und ein sehr teurer Bestandteil. Am besten sichert mansie daher gegen Schäden ab, etwa mit einer Voll- oderTeilkaskoversicherung. Einzelne Versicherer bieten die Möglichkeit,auch Schäden durch Bedienungsfehler wie Tiefenentladung oderÜberladung abzusichern", erklärt Roman Wagner.(1) Bevölkerungsrepräsentative Umfrage "Auto-Emotionen" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. Im Mai2016 wurden in Deutschland 2.004 Autofahrer ab 18 Jahren befragt, dieein Auto im Haushalt besitzen.Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe: www.cosmosdirekt.de/versicherungstipp-antriebssystemeDer Abdruck des Fotos ist nur in Verbindung mit CosmosDirekt undunter Angabe der Bildquelle Thinkstock_iStock_Tomwang112 gestattet.Informationen rund um CosmosDirekt gibt es im Internet unterwww.cosmosdirekt.de.Pressekontakt:Ihre AnsprechpartnerStefan GöbelLeiter UnternehmenskommunikationTelefon: 0681 966-7100Telefax: 0681 966-6662E-Mail: stefan.goebel@cosmosdirekt.deSabine GemballaUnternehmenskommunikationTelefon: 0681 966-7560Telefax: 0681 966-6662E-Mail: sabine.gemballa@cosmosdirekt.deOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell