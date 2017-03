Versicherungstipp: Stressfaktor Krankheit - Wie Berufstätige für den Ernstfall vorsorgen

Saarbrücken (ots) -- Ob Migräne, Grippevirus oder Herz-Kreislauf-Leiden: Erkrankungenwerden oft zur Belastungsprobe für Berufstätige.- Zwei Drittel der deutschen Arbeitnehmer, die sich gesundheitlichnicht auf der Höhe fühlen, empfinden Verantwortung im Job alsStress.(1)Gefühlt drängt die Zeit ständig - gerade im Berufsleben folgtTermin auf Termin. Kein Wunder, dass zwei Drittel der deutschenArbeitnehmer (69 Prozent), die sich gesundheitlich angeschlagenfühlen, Verantwortung im Beruf mit Stress verbinden. Zum Vergleich:Nur knapp jeder Zweite (48 Prozent), der sich körperlich und geistigfit fühlt, empfindet diese als lästigen Druck. Das ergab einerepräsentative forsa-Studie im Auftrag von CosmosDirekt. NicoleCanbaz, Vorsorgeexpertin von CosmosDirekt, gibt Tipps, woraufArbeitnehmer achten sollten und wie sie sich für den Krankheitsfallabsichern.Auskurieren und vorsorgenDamit Erkrankungen nicht für zusätzliche Belastung und Stress imJob sorgen, sollte man sich möglichst vollständig auskurieren. Werzum Beispiel einen Infekt verschleppt, gefährdet die eigene Genesungund die Gesundheit der Kollegen", so Nicole Canbaz. Doch selbst werkeine Vorerkrankungen hat, wenig Stress an sich heranlässt und aufeine gesunde Lebensweise achtet, ist nicht davor gefeit, seinen Jobaus Krankheitsgründen aufgeben zu müssen. Goldwert ist dann eineBerufsunfähigkeitsversicherung, die zumindest für eine finanzielleUnterstützung sorgen kann.Von Anfang an auf der sicheren SeiteIdealerweise startet eine Berufsunfähigkeitsversicherung mit demEinstieg in den Job. "Je früher, desto besser", rät Nicole Canbaz."Junge Arbeitnehmer sind meist gesundheitlich fit und zahlen dahergünstigere Beiträge für die Absicherung." Dass dieser Schutz durchaussinnvoll ist, zeigt auch der Blick auf die Statistik. 43 Prozent derheute 20-Jährigen Männer werden wahrscheinlich bis zu ihremRentenbeginn einmal berufsunfähig sein. Bei Frauen im selben Altersind es 38 Prozent.Vollständige und wahrheitsgemäße Angaben"Mit dem Alter steigt im Regelfall auch das Risiko, zu erkranken",erklärt Nicole Canbaz. "Versicherte sollten deshalb darauf achten,dass der Schutz möglichst durchgängig bis zu ihrem Ausscheiden ausdem Arbeitsleben gilt - am besten bis zum 67. Lebensjahr." Wichtig zuwissen: Bestehende Erkrankungen als Ursache einer Berufsunfähigkeitsind meist vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. Erwerbstätigemüssen auch deshalb beispielsweise zu Vorerkrankungen,Risikosportarten oder -faktoren wie Rauchen Auskunft geben. Mitdiesen Angaben ermittelt der Versicherer das individuelleRisikoprofil, aus dem sich der Beitrag für die Absicherung ergibt.Vollständige und wahrheitsgemäße Angaben sind dabei die Basis füreinen umfassenden Versicherungsschutz.(1) Bevölkerungsrepräsentative Studie "Wer, wenn nicht ich? -Verantwortung in Deutschland" des Meinungsforschungsinstituts forsaim Auftrag von CosmosDirekt. Im Juni 2016 wurden in Deutschland 2.000Personen ab 18 Jahren befragt.Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe: www.cosmosdirekt.de/versicherungstipp-krankheitWeitere Inhalte zum Thema finden Sie hier:https://www.cosmosdirekt.de/Pressekontakt:Ihre AnsprechpartnerStefan GöbelLeiter UnternehmenskommunikationTelefon: 0681 966-7100Telefax: 0681 966-6662E-Mail: stefan.goebel@cosmosdirekt.deSabine GemballaUnternehmenskommunikationTelefon: 0681 966-7560Telefax: 0681 966-6662E-Mail: sabine.gemballa@cosmosdirekt.deOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell