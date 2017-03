Versicherungstipp: Smart-Home-Technologien, die das Zuhause sicherer machen

Saarbrücken (ots) -- 64 Prozent der Deutschen fürchten sich laut einer forsa-Umfragevor einem Einbruch in den eigenen vier Wänden.- CosmosDirekt-Versicherungsexperte Bernd Kaiser erklärt, wie manoptimal für den Ernstfall vorsorgt und wieSmart-Home-Technologien dabei schützen.Die Anzahl der Einbrüche steigt weiter an. Allein von 2010 bis2015 wuchs die Zahl der Vorfälle laut dem Gesamtverband der DeutschenVersicherungswirtschaft (GDV) um 30 Prozent.(1) Laut einerforsa-Umfrage von CosmosDirekt sorgt sich die Mehrheit der Deutschen(64 Prozent) vor einem Einbruch. Bei den über 60-Jährigen sind es 74Prozent.(2) CosmosDirekt-Versicherungsexperte Bernd Kaiser erklärt,auf welche Vorkehrungen und Verhaltensregeln es im Ernstfall ankommt.Moderne Technik erhöht die SicherheitEin großer Trend in der Einbruchsprävention ist die digitaleSicherheitselektronik. Laut forsa-Umfrage finden 58 Prozent derDeutschen, dass sogenannte Smart-Home-Technologien das Zuhausesicherer machen. Zum Beispiel können vernetzte Sensoren an Fensternund Türen angebracht werden, die im aktiven Zustand entweder durcheinen Alarm oder ein Beleuchtungssystem auf Bewegungen aufmerksammachen und den Besitzer per SMS oder E-Mail benachrichtigen. "Weiteresmarte Möglichkeiten, um die Sicherheit zu erhöhen, bieten etwa einFingerabdruck-Türschloss oder eine mobile Licht- undRollladensteuerung, die Anwesenheit simuliert, obwohl niemand zuHause ist", so Bernd Kaiser.Tür aufhebeln ist häufigste EinbruchsmethodeZugang verschaffen sich Einbrecher buchstäblich im Handumdrehen:Eine der häufigsten Einbruchsmethoden ist das Aufhebeln von Türen undFenstern, das Eindringen durch gekippte Fenster oder das Einschlagenvon Glasscheiben. Eine Hausratversicherung schützt zumindest vor demmateriellen Verlust durch einen Einbruch. Sie übernimmt dieWiederbeschaffungskosten für gestohlene Gegenstände und erstattet dieKosten für aufgebrochene Fenster, Türen und - wenn mitversichert -Vandalismus-Schäden nach einem Einbruch. Doch was tun, um dasEinbruchsrisiko zu reduzieren? "Grundsätzlich sollten Fenster undTüren abgeschlossen werden, wenn der Wohnraum verlassen wird. Einfachins Schloss gezogene bzw. nicht verriegelte Türen und gekippteFenster lassen sich leicht öffnen", warnt Bernd Kaiser. "Bei längererAbwesenheit sollte zudem nach Möglichkeit ein Nachbar die Post ausdem Briefkasten holen. Auch unbedachte Einladungen an Einbrecher, wieUrlaubsgrüße in sozialen Netzwerken, nehmen die Diebe dankbar an."Richtiges Verhalten nach dem EinbruchKommt es zu einem Einbruchdiebstahl, sollte schnellstmöglich diePolizei und anschließend der Versicherer verständigt werden."Betroffene sollten nach Möglichkeit keine Spuren beseitigen, um dieArbeit der Polizei nicht zu erschweren. Außerdem empfiehlt es sich,die Schäden durch Fotos zu dokumentieren", rät Bernd Kaiser."Wertsachen wie etwa Bargeld, Sparbücher oder sonstige Wertpapierewerden bei den meisten Hausratversicherungen bis zu einem bestimmtenBetrag erstattet." Um im Leistungsfall die Schadenhöhe bessernachweisen zu können, bietet es sich an, hochwertige Gegenständedurch Kaufbelege oder Fotos zu dokumentieren.(1) http://ots.de/ozEpf(2) Bevölkerungsrepräsentative Umfrage "Smartes Wohnen" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. ImOktober 2016 wurden in Deutschland 1.000 Männer und Frauen ab 18Jahren befragt.Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe: www.cosmosdirekt.de/versicherungstipp-einbruchDer Abdruck des Fotos ist nur in Verbindung mit CosmosDirekt undunter Angabe der Bildquelle Thinkstock_iStockphoto_Einbruchgestattet.Informationen rund um CosmosDirekt gibt es im Internet unterwww.cosmosdirekt.de.Pressekontakt:Ihre AnsprechpartnerStefan GöbelLeiter UnternehmenskommunikationTelefon: 0681 966-7100Telefax: 0681 966-6662E-Mail: stefan.goebel@cosmosdirekt.deSabine GemballaUnternehmenskommunikationTelefon: 0681 966-7560Telefax: 0681 966-6662E-Mail: sabine.gemballa@cosmosdirekt.deOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell