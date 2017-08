Versicherungstipp: Sicherer unterwegs: Zahl der Fahrradhelm-Träger hat sich erhöht

Saarbrücken (ots) -- Seit 2015 ist die Zahl der Helmträger unter Radfahrern von 33auf 44 Prozent gestiegen. Das ergaben forsa-Erhebungen imAuftrag von CosmosDirekt.(1)(2)- Ob Landstraße oder dichter Großstadtverkehr: Bernd Kaiser,Versicherungsexperte bei CosmosDirekt, gibt Radlern Tipps füreine sichere Fahrt - auch mit Kindern.Selbst wenn der Fahrradhelm nicht zum Outfit passt: Im Ernstfallkann er vor schweren Kopfverletzungen schützen. Umso besser, dasssich der Kopfschutz immer mehr durchsetzt. 44 Prozent der deutschenRadfahrer tragen regelmäßig einen Helm. Zum Vergleich: Im Jahr 2015waren es nur 33 Prozent. Das ergab der Vergleich zweierforsa-Erhebungen im Auftrag von CosmosDirekt. Wie sich Radler imStraßenverkehr schützen können, erklärt Bernd Kaiser,Versicherungsexperte bei CosmosDirekt.Seitenstreifen und Warnweste: Sicher Radeln auf LandstraßenSo idyllisch Landstraßen mit ihren Windungen und Bäumen auch sind,für Radfahrer können sie schnell gefährlich werden. Autos sind hierdeutlich schneller unterwegs als innerorts. Ist auf der Landstraßekein Fahrradweg vorhanden, dürfen Radfahrer außerorts den rechtenSeitenstreifen benutzen, außer es werden Fußgänger dadurch behindert.Sie dürfen aber auch die normale Fahrbahn nutzen, es gelten diegleichen Regelungen wie innerorts. "Zur eigenen Sicherheit solltenRadfahrer am rechten Straßenrand fahren und immer eine möglichstauffällige Bekleidung, etwa eine Warnweste und bei Dunkelheitreflektierende Kleidung, tragen", sagt Bernd Kaiser.Straßenbahnschienen und Rechtsabbieger: Gefahren imGroßstadtverkehrWer in Großstädten mit dem Rad unterwegs ist, kennt und fürchtetsie: Straßenbahnschienen. Um nicht in sie hinein zu geraten, solltenRadfahrer Bahnstrecken nicht parallel, sondern im 90-Grad-Winkelüberqueren. Außerdem ist Vorsicht vor Autos geboten, die rechtsabbiegen. Auch wenn Radfahrer Vorfahrt haben, sollten sie nicht blinddarauf vertrauen. Ein weiteres Gefahrenpotenzial birgt der toteWinkel. Wer etwa mit einem Lkw vor einer roten Ampel steht, isthinter diesem besser aufgehoben als daneben. Trotz aller Vorsichtkann ein Unfall aber immer passieren. Bernd Kaiser rät daher: "Werregelmäßig mit dem Rad unterwegs ist, sollte eine privateUnfallversicherung haben, sie gilt in allen Lebensbereichen. Diegesetzliche Unfallversicherung übernimmt nur die Kosten für Unfälle,die auf dem direkten Hin- und Rückweg zur Arbeit, Schule oder Unipassieren."Anhänger und Kindersitz: Sicher unterwegs mit KindernGerade im Sommer ist das Fahrrad auch eine praktischeTransport-Lösung für Familien mit kleinen Kindern. Doch dabei gibt eseiniges zu beachten. Im Anhänger etwa dürfen bis zu zwei Kinder, dienicht älter als sieben Jahre alt sind, mitfahren. Der Fahrer selbstmuss über 16 Jahre alt sein. Während sich der Anhänger ideal fürlängere Strecken eignet, bietet sich der Kindersitz auf demGepäckträger für kürzere Wege an. Mit ihm ist der Fahrer flexibler imStraßenverkehr. Ob Anhänger oder Sitz: Kids müssen Sicherheitsgurtund Helm tragen.(1) Repräsentative Umfrage "Fahrrad-Nutzung" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. ImApril 2017 wurden in Deutschland 1.504 Personen ab 18 Jahren befragt,darunter 1.113 Fahrradfahrer.(2) Repräsentative Studie "Fahrradnutzung in Deutschland" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. ImMärz 2015 wurden in Deutschland 1.500 Fahrradfahrer ab 18 Jahrenbefragt.Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe:www.cosmosdirekt.de/versicherungstipp-gefahrenquellen-radfahrerInformationen rund um CosmosDirekt gibt es im Internet unter:www.cosmosdirekt.dePressekontakt:Ihre AnsprechpartnerStefan GöbelLeiter Externe KommunikationGenerali Deutschland AGTelefon: 089 5121-6100E-Mail: stefan.goebel@generali.comSabine GemballaExterne Kommunikation CosmosDirektGenerali Deutschland AGTelefon: 0681 966-7560E-Mail: sabine.gemballa@generali.comOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell