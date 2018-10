Versicherungstipp: Sicher unterwegs - was beim Überholen auf der Autobahn wichtig ist

Saarbrücken (ots) - Zeitdruck, Bequemlichkeit oder Unwissenheit?Die Regeln zum Überholvorgang auf Autobahnen werden auch schon malmissachtet.- Eine aktuelle forsa-Umfrage (1) im Auftrag von CosmosDirekt, demDirektversicherer der Generali in Deutschland, zeigt, 9 Prozentder Autofahrer würden auf der Autobahn mitunter auch rechtsüberholen.- Tipps rund um regelkonformes Überholen und Auskunft überBußgelder gibt Frank Bärnhof, Kfz-Versicherungsexperte undJurist bei CosmosDirekt.Kaum fährt man auf die Autobahn, beginnt der Ärger: Ein langsamesFahrzeug blockiert die mittlere Spur und ignoriert dasRechtsfahrgebot, obwohl die rechte Fahrbahn auf weite Sicht frei ist.Auf der Überholspur rauscht ein Wagen nach dem nächsten vorbei -links vorbeiziehen ist daher aussichtslos. Jetzt schnell rechtsüberholen? Besser nicht - denn das ist auf der Autobahn verboten. Wersich als Autofahrer von langsameren Verkehrsteilnehmern aus der Ruhebringen lässt, riskiert nicht nur seine eigene Sicherheit, sondernauch ein sattes Bußgeld. Was bei Überholmanövern auf der Autobahn zubeachten ist, erklärt Frank Bärnhof.ÜBERHOLVERHALTEN DER DEUTSCHENLaut forsa-Umfrage im Auftrag von CosmosDirekt würden 9 Prozentder Autofahrer einen langsameren Wagen auf der mittleren Fahrspurgegebenenfalls auch rechts überholen. Immerhin: 6 Prozent würden demFahrer vor ihnen ein Zeichen geben. Nur 3 Prozent wären bereit, sichhinter dem langsam fahrenden Verkehrsteilnehmer einzuordnen und dieFahrspur nicht zu wechseln. Frank Bärnhof erklärt die Verkehrsregelnfür Überholmanöver auf der Autobahn: "Generell schreibt dieStraßenverkehrsordnung vor, links zu überholen, das Rechtsüberholenist auf der Autobahn verboten." Es gibt nur wenige Ausnahmen.AUSNAHMEN BESTÄTIGEN DIE REGELZwar ist es grundsätzlich verboten, auf deutschen Autobahnenrechts zu überholen, es gibt jedoch auch Ausnahmefälle. Auf einemBeschleunigungsstreifen darf man auch mal rechts schneller fahren, umin den fließenden Verkehr einzufädeln. Eigentlich handelt es sichhierbei aber nicht um einen Überholvorgang, da derBeschleunigungsstreifen nicht zur Fahrbahn gehört. Auch bei einemStau oder zähfließendem Verkehr mit Schlangenbildung auf der linkenSpur dürfen Autofahrer auf der rechten Spur vorsichtig überholen."Allerdings nur Fahrzeuge, die nicht schneller als 60 km/h fahren unddann auch nur mit maximal 20 km/h mehr Geschwindigkeit", erklärtFrank Bärnhof. (2)RECHTS ÜBERHOLEN KANN TEUER WERDENVerstößt man hingegen gegen das Verbot, auf Autobahnen rechts zuüberholen, kann das unter Umständen teuer werden. "Wer auf Autobahnenverbotswidrig rechts überholt, riskiert ein Bußgeld von 100 Eurosowie einen Punkt in Flensburg", weiß Frank Bärnhof. (3)FAHRZEUGE AUF DER MITTELSPUR ÜBERHOLEN - ABER RICHTIG!Befindet sich ein langsames Fahrzeug auf der mittleren Spur, istes ratsam, sich etwas zurückfallen zu lassen - und erst dann einenFahrspurwechsel auf die linke Spur vorzunehmen, um den anderenVerkehrsteilnehmer ordnungsgemäß zu überholen. Selbstverständlichinklusive regelmäßigem Blick in den Rückspiegel, korrektemBlinkersetzen und ausreichendem Abstand. "Um nicht sich und andereVerkehrsteilnehmer zu gefährden, sollten Autofahrer grundsätzlich voneinem verbotswidrigen Rechtsüberholen auf der Autobahn absehen", sagtFrank Bärnhof.(1) Repräsentative Umfrage "Kfz-Sicherheit" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. ImApril und Mai 2018 wurden 1.506 Autofahrer ab 18 Jahren in derBundesrepublik Deutschland befragt.(2) Bußgeldkatalog: www.bussgeldkatalog.org/rechts-ueberholen(3) Bußgeldkatalog: www.bussgeldkatalog.org/rechts-ueberholenBei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe:www.cosmosdirekt.de/versicherungstipp-ueberholen-autobahnWeitere Veröffentlichungen zu dieser und zu weiteren Umfragenfinden Sie unter: www.cosmosdirekt.de/presse/veroeffentlichungenIhre Ansprechpartner:Sabine GemballaBusiness PartnerCosmosDirektTelefon: 0681 966-7560E-Mail: sabine.gemballa@generali.comStefan GöbelUnternehmenskommunikationLeiter Externe KommunikationTelefon: 089 5121-6100E-Mail: presse.de@generali.comOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell