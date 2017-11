Versicherungstipp: Sehen und gesehen werden - Mit dem Auto sicher durch die dunkle Jahreszeit

Saarbrücken (ots) -- Herbst und Winter stellen Autofahrer vor verschiedenewitterungsbedingte Herausforderungen.- Laut Statistischem Bundesamt ereigneten sich 2016 knapp einViertel (24 Prozent) aller Straßenverkehrsunfälle mitPersonenschaden bei Dämmerung und Dunkelheit.(1)- CosmosDirekt Kfz-Versicherungsexperte Frank Bärnhof gibt Tippsfür mehr Sicherheit während der Fahrt.Frühnebel, Dunkelheit oder Frost - die kommenden Monate bergenviele Risikofaktoren für Autofahrer. Denn laut StatistischemBundesamt ereigneten sich im Jahr 2016 mehr als 74.000 von insgesamt308.145 Unfällen mit Personenschaden bei Dämmerung und Dunkelheit,knapp 1.000 davon endeten tödlich. Zudem fühlt sich nahezu jederdritte deutsche Autofahrer (31 Prozent) im Dunkeln unsicher hinterdem Steuer. Das ergab eine repräsentative forsa-Studie (2) im Auftragvon CosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali Deutschland.Frank Bärnhof, Kfz-Versicherungsexperte von CosmosDirekt, erklärt,was Autofahrer in der dunklen Jahreszeit beachten sollten.Licht anschalten für eine sichere FahrtIn den Dämmerstunden sind die Sichtverhältnisse oft schlecht.Daher heißt es in der dunklen Jahreszeit im Straßenverkehr nicht nur"Augen auf", sondern auch "Licht an". Denn bei unzureichenderFahrzeugbeleuchtung steigt das Unfallrisiko. Frank Bärnhof rätdeshalb: "Sehen und gesehen werden - das zählt für Autofahrerbesonders. Wer sich hinters Steuer setzt, sollte immer für freieSicht und die richtige Beleuchtung sorgen." DerKfz-Versicherungsexperte weiß, dass unzureichende Beleuchtung weitereKonsequenzen nach sich ziehen kann: "Wer trotz ungünstigerSichtverhältnisse ohne Licht fährt, dem kann auch bei einem nichtselbstverursachten Unfall eine Teilschuld zugesprochen werden. Auchder Kaskoversicherer kann in einem solchen Fall prüfen, ob er dieLeistung kürzt." Deshalb gilt: rechtzeitig das Licht einschalten undsich nicht auf die automatische Fahrzeugbeleuchtung verlassen.Autofahrer riskieren somit nicht nur ihren Versicherungsschutz,sondern auch ein Bußgeld und einen Punkt in Flensburg: innerhalb vonOrtschaften von 25 Euro, außerorts 60 Euro und ein Punkt.Bei Nebel hilft AbblendlichtGerade in der kalten Jahreszeit beeinträchtigt auch Nebel häufigdie Sicht. In diesem Fall ist es wichtig, ausreichend Abstand zuhalten, aufs Tempo zu achten und auf Landstraßen nicht zu überholen.Gerät man in eine Nebelbank, kann es helfen, nachfolgende Autofahrerper Warnblinkanlage auf die schlechte Sicht hinzuweisen. Zudem giltin Sachen Licht: "Bei Nebel sollten Autofahrer unbedingt dasAbblendlicht einschalten, keinesfalls das Fernlicht. Denn dasreflektiert", so Frank Bärnhof. Nebelschlussleuchten dürfen erst beiSichtweiten unter 50 Metern zum Einsatz kommen, da auch sie blendenkönnen. Außerdem rät der Experte: "Bei einer Sichtweite unter 50Metern ist laut Straßenverkehrsordnung (StVO) höchstens Tempo 50erlaubt. Vor Auffahrunfällen schützt außerdem genug Abstand zumvorausfahrenden Auto."Vorsorgen im Herbst mit Gratis-LichttestWer bei Dämmerung, Nebel oder Dunkelheit unterwegs ist, solltesicherstellen, dass das Licht am Fahrzeug einwandfrei funktioniert.Defekte Leuchten können nicht nur ein Bußgeld nach sich ziehen,sondern auch andere Verkehrsteilnehmer irritieren. Frank Bärnhofempfiehlt: "Autofahrer, die ihre Fahrzeugbeleuchtung im Herbstdurchchecken lassen, sind auf der sicheren Seite. Die Prüfung mussnicht einmal etwas kosten." So bieten viele Werkstätten undPrüfstationen im Herbst einen Gratis-Lichttest an. Aber auch hiergilt: Scheinwerfer, Rückleuchten und Blinker regelmäßig reinigen -sonst nützen auch Lichttests nichts.(1) Statistisches Bundesamt: http://ots.de/8ob2V(2) Repräsentative forsa-Studie "Deutschland mobil 2015" imAuftrag von CosmosDirekt. Im September 2015 wurden 2.006 deutscheAutofahrer ab 18 Jahren befragt. (3) Bußgeldkatalog:https://www.bussgeldkatalog.org/beleuchtung-warnzeichen/Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe:www.cosmosdirekt.de/versicherungstipp-sichtverhaeltnisseInformationen rund um CosmosDirekt gibt es im Internet unter:www.cosmosdirekt.dePressekontakt:Ihre AnsprechpartnerStefan GöbelLeiter Externe KommunikationGenerali Deutschland AGTelefon: 089 5121-6100E-Mail: stefan.goebel@generali.comSabine GemballaExterne KommunikationCosmosDirekt Generali Deutschland AGTelefon: 0681 966-7560E-Mail: sabine.gemballa@generali.comOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell