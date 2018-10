Versicherungstipp: Bei Rot über die Ampel - kein Kavaliersdelikt

Saarbrücken (ots) - Die Ampel ist schon Gelb, soll ich nochschnell fahren? Laut einer aktuellen forsa-Umfrage (1) im Auftrag vonCosmosDirekt wurden acht Prozent der Autofahrer schon mal bei Roterwischt und mussten ein Bußgeld zahlen.- Ein Rotlichtverstoß ist kein Kavaliersdelikt - es kostet nichtnur ein sattes Bußgeld, sondern kann auch den Fahrer und andereVerkehrsteilnehmer gefährden. CosmosDirekt erklärt, wasAutofahrer dazu beachten sollten.Ob Ampel übersehen oder allein auf der Straße - ob bewusst oderaus Versehen, wer bei "Dunkelgelb" noch schnell fährt, gefährdetnicht nur sich, sondern auch andere. Es drohen außerdem empfindlicheStrafen von Bußgeld über Punkte in Flensburg bis hin zur Haftstrafe.Laut einer repräsentativen forsa-Umfrage im Auftrag von CosmosDirekt,dem Direktversicherer der Generali in Deutschland, sind acht Prozentder deutschen Autofahrer schon bei einem Rotlichtverstoß erwischtworden und wurden entsprechend zur Kasse gebeten. Mit welchenKonsequenzen genau zu rechnen ist, erklärt Kfz-Versicherungsexperteund Jurist Frank Bärnhof von CosmosDirekt.ROTLICHT ÜBERFAHREN (UNTER EINER SEKUNDE)Für die Strafe entscheidend bei einem Rotlichtverstoß ist dieDauer der Rotphase bei Deliktfeststellung - zum Beispiel durch einAmpelblitzgerät. Zeigte die Ampel vor weniger als einer Sekunde nochGelb, sind 90 Euro zu zahlen, dazu gibt es noch einen Punkt inFlensburg. Wurden dabei noch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet,steigt das Bußgeld auf 200 Euro. Zusätzlich drohen noch eineinmonatiges Fahrverbot und insgesamt zwei Punkte. Kam es außerdem zueiner Sachbeschädigung, sind sogar 240 Euro fällig. (2)ROTLICHT ÜBERFAHREN (MEHR ALS EINE SEKUNDE)War die Ampel eben nicht "Dunkelgelb", sondern schon länger alseine Sekunde Rot, wird es richtig teuer. In dem Fall spricht man voneinem "qualifizierten Rotlichtverstoß". Hier sind sofort 200 Eurofällig, gepaart mit einem Fahrverbot von einem Monat, zwei Punkte fürdas Verkehrssünderkonto inklusive. Wurden dazu noch andereVerkehrsteilnehmer gefährdet, kommt ein Bußgeld von 320 Euro auf denFahrer zu, plus zwei Punkte und ein einmonatiges Fahrverbot. Beieiner Sachbeschädigung klettert die Strafe auf 360 Euro. FrankBärnhof: "Die Gefährdung aller Verkehrsteilnehmer steigt mit Dauerder Rotlichtphase stark an. Entsprechend steigt auch das Strafmaß,das kann bis zum Führerscheinentzug und einer Freiheitsstrafe von biszu fünf Jahren gehen." (3)SONDERREGEL FÜR FAHRANFÄNGERWer noch in der Probezeit ist, sollte erst recht auf rote Ampelnachten. Bei Verstoß droht zusätzlich zur Regelstrafe eineVerlängerung der Probezeit sowie eine verpflichtende Teilnahme aneinem Aufbauseminar.DER GRÜNE PFEILWas ist mit dem grünen Pfeil? Manche Autofahrer denken, dass essich hier um eine dauerhaft grüne Ampel für Rechtsabbieger handelt,doch auch hier kann es zu einem Rotlichtverstoß kommen. Prinzipiellerlaubt der grüne Pfeil dem Verkehrsteilnehmer zwar, auch bei Rotrechts abzubiegen. Doch vorher muss gehalten werden, ähnlich wie beieinem Stoppschild. Bei Missachtung wird der Verkehrssünder mit 70Euro zur Kasse gebeten, dazu kommt ein Punkt in Flensburg. Auch hiersteigt das Bußgeld, wenn andere gefährdet wurden. Bei Behinderung vonRad- oder Fußgängern sind es 100 Euro, bei einem Unfall 120 Euro,jeweils ein Punkt inklusive. (4)SONDERFALL RETTUNGSDIENSTIn besonderen Fällen können Autofahrer sogar dazu verpflichtetsein, über eine rote Ampel zu fahren. Nähert sich einRettungsfahrzeug mit Blaulicht und Martinshorn der Kreuzung, mussPlatz gemacht werden. Dazu Frank Bärnhof: "Versperrt der eigene Wagenan einer roten Kreuzung den Weg eines Fahrzeugs mit Blaulicht, darfder Fahrer vorsichtig die Haltelinie überfahren, um die Durchfahrt zuerleichtern." Wenn man bei dieser Situation geblitzt wurde, sollteman sich am besten das Datum, die Uhrzeit und den Ort notieren, umauf ein drohendes Bußgeld entsprechend reagieren zu können.ROTLICHTVERSTOß - WAS BEDEUTET DAS FÜR MEINEN VERSICHERUNGSSCHUTZ?Rotlicht-Sünder tragen nicht nur die Verantwortung für möglicheUnfallfolgen, sondern müssen auch rechtliche Konsequenzen in Kaufnehmen. Im Falle eines Unfalls kann es auch Auswirkungen auf denVersicherungsschutz geben. "Fährt ein Autofahrer bei Rot über eineAmpel, handelt er grob fahrlässig. Er riskiert bei einem verursachtenUnfall seinen Kasko-Versicherungsschutz ganz oder teilweise, je nachLeistungsumfang seiner Police", sagt Frank Bärnhof.(1) Repräsentative Umfrage "Kfz-Sicherheit 2018" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. 