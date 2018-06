Versicherungstipp: Reisetrend - Nachtfahrt in den Urlaub

Saarbrücken (ots) -- Ferienzeit - und die Staus beginnen, doch wer sie räumlichumfährt oder zu einer anderen Zeit startet, kommt ohne langeBlechlawinen früher ans Ziel. Fast die Hälfte der deutschenAutourlauber entscheidet sich, lieber in der Dunkelheit zustarten, so das Ergebnis einer aktuellen forsa-Umfrage (1) imAuftrag von CosmosDirekt.- Nachtfahrten bergen jedoch auch Risiken. Wie man reibungslos zumFerienziel gelangt, erklärt Frank Bärnhof,Kfz-Versicherungsexperte von CosmosDirekt.Keine Hitze, weniger Verkehr - und die Kinder können entspannt imWagen schlummern. Die Vorteile von Nachtfahrten liegen auf der Hand.Laut forsa-Umfrage im Auftrag von CosmosDirekt, dem Direktversichererder Generali in Deutschland, fahren 45 Prozent der deutschenAutofahrer am liebsten nachts in den Sommerurlaub, um Staus und Wärmezu vermeiden. Weitere 15 Prozent starten gerne nachmittags oderabends, wenn der Verkehr nachlässt. Frank Bärnhof,Kfz-Versicherungsexperte bei CosmosDirekt, gibt acht Tipps für einesichere Nachtfahrt:1. STAUKALENDER CHECKEN:Kommt es am Reisetag zum Stillstand auf den Straßen? Lohnt essich, nachts zu fahren? Ein Blick in den Staukalender des ADAC (2)hilft weiter. Hier gibt es auch Infos zur aktuellen Verkehrslage.2. STRECKE PLANEN:Beim Autofahren in der Nacht ist oftmals die Sicht nicht so gutwie am Tag und die Orientierung kann einem schwerer fallen. Deshalbsollte man sich die Strecke vorab schon einmal auf der Karteanschauen. Viele Tankstellen abseits der Autobahnen schließenaußerdem abends. Fahrer sollten sich deshalb vor dem Reisestartinformieren, wo es Kraftstoff-Nachschub gibt.3. BELEUCHTUNG PRÜFEN:Funktionieren Scheinwerfer und Rücklichter? Und blenden dieLichter vielleicht andere Autofahrer, weil der Wagen schwer beladenist? Dann sollte man schnell nachjustieren.4. NUR AUSGERUHT LOSFAHREN:Am besten nicht direkt nach der Arbeit starten, sondern vor Beginnder Fahrt für ausreichend Schlaf sorgen und ausgeruht losfahren.5. IM ZWEIFEL MIT DEM ARZT SPRECHEN:Wer abends Medizin einnehmen muss, sollte vorher prüfen, ob dieMedikamente müde machen - oder eventuell das Sehvermögeneinschränken. Im Zweifel am besten vorher mit dem Arzt sprechen.6. SICHTBEHINDERUNG EINPLANEN:In der Dunkelheit fällt das Sehen oft schwerer, deshalb sollte maneinen größeren Sicherheitsabstand einhalten als am Tag und dieGeschwindigkeit entsprechend anpassen, um Tiere oder andereHindernisse rechtzeitig zu erkennen. Andere Autos blenden zudemleicht. Tipp: Am besten nicht direkt ins Licht schauen, sondern kurzauf den rechten Fahrbahnrand, falls ein entgegenkommendes Fahrzeugaufgeblendet hat.7. PAUSEN MACHEN UND SICH BEIM FAHREN ABWECHSELN:Mindestens alle zwei Stunden sollte man eine Bewegungs- oderSchlafpause einlegen oder sich mit seinem Beifahrer am Steuerabwechseln. Kaffee ist als Wachmacher übrigens kein schnellerErfolgsbringer, denn Koffein entfaltet erst nach 30 bis 40 Minutenseine volle Wirkung.8. SCHEIBEN SAUBER HALTEN:Autofahrer sollten besonders bei Dunkelheit für klare Sichtsorgen, denn verschmutzte Scheiben führen zu Streulicht undverhindern so eine freie Sicht. Und wenn man schon dabei ist, sollteman auch gleich die Scheinwerfer von Staub und Insekten befreien.(1) Repräsentative Trendumfrage "Sommerreisezeit 2018" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. ImApril und Mai 2018 wurden in Deutschland 1.510 Bundesbürger ab 18Jahren befragt, darunter 1.331 Autofahrer.(2) ADAC Staukalender:https://www.adac.de/_mmm/pdf/Staukalender-2018_303659.pdfBei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe: www.cosmosdirekt.de/versicherungstipp-nachtfahrtWeitere Veröffentlichungen zu dieser und zu weiteren Umfragenfinden Sie hier: www.cosmosdirekt.de/presse/veroeffentlichungen/Pressekontakt:Ihre AnsprechpartnerSabine GemballaBusiness PartnerCosmosDirektTelefon: 0681 966-7560E-Mail: sabine.gemballa@generali.comStefan GöbelUnternehmenskommunikationLeiter Externe KommunikationTelefon: 089 5121-6100E-Mail: presse.de@generali.comOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell