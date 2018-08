Versicherungstipp: Rechtsfahrgebot - das sollten Autofahrer auf vielspurigen Straßen beachten

Saarbrücken (ots) - Laut einer aktuellen forsa-Umfrage (1) imAuftrag von CosmosDirekt entscheidet sich knapp ein Drittel allerAutofahrer (32 Prozent) auf Autobahnen mit mehr als zwei Fahrspurenam liebsten für die Mitte.- Der rechte Fahrstreifen ist dabei weder eine"Sonntagsfahrer-Bahn" noch eine Lastwagen-Spur, denn dasRechtsfahrgebot ist gesetzlich geregelt.- Frank Bärnhof, Kfz-Versicherungsexperte bei CosmosDirekt,erklärt die Dos und Don'ts auf Fahrbahnen mit mehr als zweiSpuren.Was viele Autofahrer nicht wissen: Bereits Napoleon Bonaparteführte zu seiner Zeit das Rechtsfahrgebot im Straßenverkehr ein.Allerdings fährt heutzutage knapp ein Drittel der Deutschen (32Prozent) bevorzugt auf dem mittleren Fahrstreifen. Das ergab einerepräsentative forsa-Umfrage im Auftrag von CosmosDirekt, demDirektversicherer der Generali in Deutschland. Dabei ist dasRechtsfahrgebot in der Straßenverkehrsordnung vorgeschrieben:Fahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum müssen möglichst weit rechtsfahren bei Gegenverkehr, Überholvorgängen oder unübersichtlichenStraßenabschnitten, weil dies zum besseren Verkehrsfluss beiträgt.Freie Fahrstreifenwahl gilt dagegen im Stadtgebiet für Kraftfahrzeugemit bis zu 3,5 Tonnen Gesamtgewicht. Was genau Autofahrer aufFahrbahnen mit mehr als zwei Spuren beachten sollten, erklärtKfz-Versicherungsexperte Frank Bärnhof.DIE LIEBLINGSSPUR DER DEUTSCHEN: REGELVERSTOß ODER ERLAUBT?Ein Drittel der deutschen Autofahrer bevorzugt die goldene Mitte.Doch müssen sie sich nicht früher oder später von ihrer Lieblingsspurtrennen, um das Rechtsfahrgebot einzuhalten? Nicht immer, denn diegesetzliche Regelung lässt unter bestimmten VoraussetzungenAbweichungen zu. CosmosDirekt-Experte Frank Bärnhof erklärt, welcheSonderregelung außerhalb geschlossener Ortschaften mit mehr als zweiFahrspuren gilt: "Kraftfahrzeuge dürfen den mittleren Fahrstreifendurchgängig befahren, wenn zumindest hin und wieder rechts davon einFahrzeug fährt. Das Rechtsfahrgebot ist also abhängig von derjeweiligen Verkehrsdichte." Doch was bedeutet "hin und wieder"? FrankBärnhof: "Sind viele Fahrzeug unterwegs und ist die Zeitspanne füreinen nächsten Überholvorgang somit sehr gering, kann man auf dermittleren Spur weiterfahren. Sind wenige Fahrzeug unterwegs und kanndie rechte Spur somit für längere Zeit genutzt werden, sollte manauch auf diese Spur wechseln."WANN DIE GOLDENE MITTE FÜR AUTOFAHRER TEUER WIRD"Stört doch keinen." Auf der Autobahn ist alles frei, nur hin undwieder fährt vereinzelt ein Auto vorbei. Doch egal, ob freie Fahrtoder dichter Verkehr: "Wer außerorts auf einer Kraftfahrstraße oderAutobahn die linke oder mittlere Spur blockiert, obwohl rechtsseitigfreie Fahrt ist, verstößt gegen das Rechtsfahrgebot", warnt FrankBärnhof. Mit 15 Euro Bußgeld wird das Nichtbenutzen der rechtenFahrbahnseite noch vergleichsweise milde geahndet. Weitaus tiefer indie Tasche greifen müssen Autofahrer, wenn sie durch den Verstoßgegen das Rechtsfahrgebot einen anderen Verkehrsteilnehmer behindern.In diesem Fall werden 80 Euro Bußgeld sowie ein Punkt in Flensburgfällig.ACHTUNG SONNTAGSFAHRER!Bummler auf der Überholspur kennt fast jeder Autofahrer. Dabeibirgt das Linksfahren ein oft unterschätztes Gefahrenpotenzial: Zumeinen, weil es andere Verkehrsteilnehmer provoziert, zum anderen, dasich das Unfallrisiko erhöht. Stößt man als Autofahrer auf einensogenannten "Linksschleicher", ist Vorsicht geboten - Fahrer solltensich keinesfalls dazu verleiten lassen, rechts zu überholen. Sieriskieren außerhalb geschlossener Ortschaften ein Bußgeld von 100Euro sowie einen Punkt in Flensburg. Auch innerhalb geschlossenerOrtschaften gibt es bestimmte Ausnahmen, die es zu beachten gilt,weiß Frank Bärnhof: "Stadtautobahnen befinden sich zwar eindeutiginnerorts - das Rechtsüberholen ist jedoch auch hier nicht erlaubt."Generell empfiehlt der Experte: "Wird die Mittelspur von einemLinksschleicher blockiert, sind weder Lichthupe noch dichtesAuffahren legitime Mittel, um sich freie Fahrt zu verschaffen. Es iststattdessen ratsam, sich zurückfallen zu lassen und anschließend aufdie linke Fahrbahn zu wechseln, um danach regelkonform zu überholen.Ein regelmäßiger Blick in den Rückspiegel und Blinkersetzen solltendabei selbstverständlich sein."(1) Repräsentative Umfrage "Kfz-Sicherheit 2018" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. ImApril und Mai 2018 wurden 1.506 deutsche Auofahrer über 18 Jahrenbefragt.(2) Bußgeldkatalog Rechtsfahrgebot:www.bussgeldkatalog.org/rechtsfahrgebot(3) Bußgeldrechner Rechts überholen:www.bussgeldrechner.org/rechts-ueberholen.html