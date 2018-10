Versicherungstipp: Marderbisse - erkennen, vermeiden, vorsorgen

Saarbrücken (ots) - Achtung Raubtier: Jeder dritte Autofahrer (31Prozent) hatte schon einmal einen Schaden am Wagen durch einenMarderbiss. Das zeigt eine repräsentative forsa-Umfrage (1) imAuftrag von CosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali inDeutschland.- Insbesondere Autofahrer aus kleineren Orten wurden dabei von demunerwünschten Besuch geplagt (43 Prozent).- Frank Bärnhof, Kfz-Versicherungsexperte bei CosmosDirekt,erklärt, wie sich die Tiere am besten abschrecken lassen und werdie Kosten übernimmt, falls es doch einmal zu einem Schadendurch Marderbiss kommt.Ein Schreck am Morgen: Der Wagen springt nicht an. Nicht immer hatdie Batterie den Geist aufgegeben. Vor allem in der kalten Jahreszeitmachen es sich Marder gern im Motorraum gemütlich und zerstören mitihren spitzen Zähnen Kabel und Schläuche. Das ist nicht nurärgerlich, sondern kann auch teuer werden. Frank Bärnhof vonCosmosDirekt erklärt, wie sich die Pelztiere am besten fernhaltenlassen, und wer für den Schaden aufkommt, falls sich ein Marder amWagen zu schaffen gemacht hat.WORAN ERKENNE ICH, OB EIN MARDER AM WERK WAR?Bereits jeder dritte Autofahrer (31 Prozent) hatte schon einmaleinen Schaden durch einen Marderbiss. Zum Vergleich: Von einerKollision mit Haarwild, zum Beispiel mit Rehen oder Wildschweinen,waren 21 Prozent der Befragten betroffen, von Lackschäden durchInsekten 18 Prozent. Marder sind somit laut Umfrage dieFahrzeug-Schädlinge Nummer eins. "Vor allem in den kälteren Monatendes Jahres sollten Autofahrer regelmäßig einen prüfenden Blick unterdie Motorhaube werfen, um Marderbesuch frühzeitig zu erkennen",empfiehlt Frank Bärnhof. "Ein gezielter Check des Isoliermaterials,der Strom- und Zündkabel sowie der Kühlwasser- undScheibenwischerschläuche bringt Klarheit."WIE SCHÜTZE ICH MEIN AUTO GEGEN DIE LÄSTIGEN BESUCHER?Einmal Marder im Auto - immer Marder im Auto? Hausmittelchen wieMottenkugeln oder WC-Steine halten die Raubtiere nicht ab. Und auchAbwehrsprays und Ultraschallgeräte bieten meist keinen dauerhaftenSchutz. "Die einzig wirksame Methode, um neuen Marderschädenvorzubeugen, ist eine gründliche Motorwäsche in der Werkstatt: Siebeseitigt Reviermarkierungen, die wiederum andere Marder anlockenkönnen", so Frank Bärnhof.WER KOMMT FÜR DIE SCHÄDEN AUF, DIE MARDER AN MEINEM AUTOVERURSACHT HABEN?Ob zerbissene Zündkabel oder zerstörte Kühlwasserschläuche: Fürdirekt sichtbare, unmittelbare Schäden kommt dieTeilkaskoversicherung auf - in den meisten Fällen haftet sie auchdann, wenn nur ein Basistarif abgeschlossen wurde. Schäden durchMarder können jedoch auch gravierendere Folgen mit sich bringen, dieviel Geld kosten. Ein zerbissenes Zündkabel kann beispielsweise denKatalysator lahmlegen. Durch undichte Kühlschläuche kann sich derMotor überhitzen und kaputte Gummi-Manschetten können Antriebs- undAchsgelenke in Mitleidenschaft ziehen. Dazu Frank Bärnhof: "Damit beiMarderbissen auch teure Folgeschäden abgedeckt sind, solltenAutobesitzer beim Abschluss einer Teilkasko-Police beachten, ob siealle Reparaturkosten einschließt."(1) Repräsentative Umfrage "Kfz-Sicherheit 2018" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. ImApril und Mai 2018 wurden 1.506 Autofahrer ab 18 Jahren in derBundesrepublik Deutschland befragt.Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe: www.cosmosdirekt.de/versicherungstipp-marderbissWeitere Veröffentlichungen zu dieser und zu weiteren Umfragenfinden Sie unter: www.cosmosdirekt.de/presse/veroeffentlichungenPressekontakt:Ihre AnsprechpartnerSabine GemballaBusiness PartnerCosmosDirektTelefon: 0681 966-7560E-Mail: sabine.gemballa@generali.comStefan GöbelUnternehmenskommunikationLeiter Externe KommunikationTelefon: 089 5121-6100E-Mail: presse.de@generali.comOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell