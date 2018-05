Saarbrücken (ots) -- Fast alle erwachsenen Deutschen (93 Prozent) sind zumindestmanchmal noch ein Kind. Das zeigt eine repräsentativeforsa-Studie (1) im Auftrag von CosmosDirekt.- Doch Vorsicht, beim Ausprobieren von etwas Neuem oder beimHerumalbern kann schnell ein Missgeschick passieren! Wie mansich für den Ernstfall am besten absichert, erklärt BerndKaiser, Versicherungsexperte von CosmosDirekt.Neue Dinge ausprobieren und auch mal witzige Sachen machen? Damitist auch im Erwachsenenalter nicht Schluss, wie eine forsa-Studie imAuftrag von CosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali inDeutschland, ergab. Nahezu alle Befragten (93 Prozent) sagen, dasssie zumindest manchmal auch als Erwachsene nochmal wie ein Kind sind- neugierig, offen oder albern. "Gerade bei ungewohnten oderungestümen körperlichen Aktivitäten kann leicht ein Malheurgeschehen", so Bernd Kaiser, Versicherungsexperte von CosmosDirekt."Immer wieder landen bei uns solche Schadensmeldungen auf dem Tisch:Da hat der Papa mit dem Fußball seines Sohnes die Fensterscheibe desNachbarn beschädigt - oder die Tante fährt mit dem Einrad eine Beulein ein fremdes Auto."Eine Haftpflichtversicherung ist für jeden unverzichtbar"Eine private Haftpflicht ist eine der wichtigsten Versicherungenüberhaupt und in jedem Alter unverzichtbar, auch für ältereMenschen", sagt Bernd Kaiser. Denn wer einem anderen schuldhaft einenSchaden zufügt, ist gesetzlich verpflichtet, finanziellen Ersatz zuleisten. Die Privathaftpflichtversicherung bietet dabei einen hohenSchutz für einen vergleichsweise niedrigen Beitrag. Nicht nur fürKinder braucht man eine Haftpflichtversicherung, auch Erwachsenekönnen in jedem Alter in Situationen geraten, in denen sie eineAbsicherung benötigen - ob bei sportlichen Aktivitäten, beim Einkaufoder bei Missgeschicken im Urlaub. "Bei einem vorübergehendenAuslandsaufenthalt leistet eine Privathaftplicht-Police in der Regelweltweit", so Bernd Kaiser.(1) Repräsentative Gesellschaftsstudie 2017 "Jetzt aber ich,erwachsen werden in Deutschland" des Meinungsforschungsinstitutsforsa im Auftrag von CosmosDirekt. Im Juli 2017 wurden in Deutschland2.006 Bundesbürger ab 18 Jahren befragt.Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe:https://www.cosmosdirekt.de/versicherungstipp-inneres-kindWeitere Veröffentlichungen zu dieser und zu weiteren Umfragenfinden Sie hier:https://www.cosmosdirekt.de/presse/veroeffentlichungen/Pressekontakt:Ihre AnsprechpartnerSabine GemballaBusiness PartnerCosmosDirektTelefon: 0681 966-7560E-Mail: sabine.gemballa@generali.comStefan GöbelUnternehmenskommunikationLeiter Externe KommunikationTelefon: 089 5121-6100E-Mail: presse.de@generali.comOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell