Versicherungstipp: Freie Fahrt für Helfer - worauf Autofahrer bei Rettungsgassen achten sollten

Saarbrücken (ots) -- Rettungsgassen können Leben retten. Doch nicht jederVerkehrsteilnehmer weiß, wie er den Helfern freie Bahnverschafft.- 42 Prozent der Autofahrer haben schon mal erlebt, dassRettungsfahrzeuge behindert wurden, weil die Rettungsgasse nichtrichtig gebildet wurde oder Autos die Durchfahrt blockierthaben. Das ergab eine forsa-Studie (1) im Auftrag vonCosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali in Deutschland.- Was Autofahrer beim Bilden einer Rettungsgasse beachten sollten,erklärt Frank Bärnhof, Kfz-Versicherungsexperte vonCosmosDirekt.Nach einem schweren Unfall zählt jede Minute. Doch oft verlierenFeuerwehr und Notärzte bei der Anfahrt wertvolle Zeit - weilAutofahrer die Fahrspuren blockieren. Schon seit 1982 regelt dieStraßenverkehrsordnung (§ 11 Abs. 2 StVO) gesetzlich die Bildung vonRettungsgassen. Im letzten Jahr wurden diese Regeln vereinfacht - undtrotzdem wissen längst nicht alle Verkehrsteilnehmer, wie und wannsie den Weg für die Retter frei machen müssen. Frank Bärnhof,Kfz-Versicherungsexperte, erläutert, worauf es beim Bilden einerRettungsgasse ankommt - und welche Konsequenzen drohen, wennAutofahrer die Regeln missachten.WANN MUSS ICH ALS AUTOFAHRER EINE RETTUNGSGASSE BILDEN?Für Autobahnen und Außerortsstraßen mit mindestens zweiFahrstreifen pro Richtung gilt: Wer Schrittgeschwindigkeit fährt, istgesetzlich dazu verpflichtet, Einsatzfahrzeugen die Durchfahrt zuermöglichen. Das klappt so: "Bei einer dreispurigen Straße wird dieRettungsgasse zwischen der linken und der unmittelbar rechts danebenliegenden Fahrspur gebildet", sagt Frank Bärnhof, "auf zweispurigenStraßen führt die Gasse durch die Mitte." Für die Verkehrsteilnehmerheißt das: Die Fahrer auf der rechten Spur weichen nach rechts, dieFahrer auf der linken Spur nach links aus. Auch wenn noch keinRettungswagen in Sicht ist, sollten Autofahrer diese Regel bereitsbei stockendem Verkehr oder Staus beherzigen.WIE VERHALTE ICH MICH IM STADTVERKEHR?Eine gesetzliche Grundlage zur Bildung einer Rettungsgasse in derStadt gibt es laut StVO zwar nicht. In § 38 StVO ist jedoch klargeregelt: Sobald sich ein Fahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht undMartinshorn nähert, müssen alle übrigen Verkehrsteilnehmer sofortfreie Bahn schaffen. Frank Bärnhof: "Staut sich der Verkehr an einerroten Ampel, weicht man nach Möglichkeit nach rechts aus. Ist diesnicht möglich, dürfen Autofahrer auch über Rot in die freie Kreuzunghineinfahren, um dem Rettungsfahrzeug Platz zu machen. Wird manhierbei geblitzt, sollte man zur Dokumentation Datum, Uhrzeit und Ortnotieren." Zeigt die Ampel grün an, gibt es zwei Möglichkeiten:Rechts halten oder zur Seite fahren. Und wenn es nicht anders geht,muss auch ein Umweg in Kauf genommen werden - zum Beispiel wenn esnötig ist, an der Kreuzung abzubiegen, um die Straße frei zu machen.WELCHE STRAFEN DROHEN MIR, WENN ICH MICH NICHT AN DIE REGELNHALTE? (2)Wer auf Autobahnen oder Außerortsstraßen bei stockendem Verkehrkeine Rettungsgasse bildet, muss mit einem Bußgeld von 200 Euro undzwei Punkten in Flensburg rechnen. Für Autofahrer, dieEinsatzfahrzeuge mit blinkendem Blaulicht und Martinshorn behindern,werden 240 Euro Strafe fällig - inklusive zwei Punkten in Flensburgund einmonatigem Fahrverbot. Bärnhof: "Gefährdet das FehlverhaltenRetter oder Verletzte, steigt das Bußgeld auf 280 Euro. Bei einerzusätzlichen Sachbeschädigung werden 320 Euro fällig. Hinzu kommen inden letzten beiden Fällen jeweils zwei Punkte in Flensburg und eineinmonatiges Fahrverbot."(1) Repräsentative Umfrage "KfZ-Sicherheit" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. ImApril und Mai 2018 wurden in Deutschland 1.506 Autofahrer ab 18Jahren in der Bundesrepublik Deutschland befragt.(2) Bußgeldkatalog 2018:https://www.bussgeldkatalog.org/rettungsgasse/Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe: cosmosdirekt.de/versicherungstipp-rettungsgasse-2018Weitere Veröffentlichungen zu dieser und zu weiteren Umfragenfinden Sie hier:https://www.cosmosdirekt.de/presse/veroeffentlichungen/Pressekontakt:Ihre AnsprechpartnerSabine GemballaBusiness PartnerCosmosDirektTelefon: 0681 966-7560E-Mail: sabine.gemballa@generali.comStefan GöbelUnternehmenskommunikationLeiter Externe KommunikationTelefon: 089 5121-6100E-Mail: presse.de@generali.comOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell