Versicherungstipp: Familie zuerst - So sichern Sie Ihre Liebsten richtig ab

Saarbrücken (ots) -- Laut forsa-Studie sagen 83 Prozent der Deutschen, dass sie aktivVerantwortung für ihre Familie tragen. (1)- Mit einer Risikolebensversicherung hat nur ein Viertel derBundesbürger (26 Prozent) für den Unglücksfall vorgesorgt, 11Prozent haben überhaupt keine Vorsorge.- CosmosDirekt-Vorsorgeexpertin Nicole Canbaz gibt Tipps, wie manseine Familienangehörigen richtig absichert.Ob Kinder versorgen, kranke Verwandte pflegen oder den Haushaltmanagen: Verantwortung zu übernehmen, gehört für die meistenDeutschen zum Lebensalltag dazu. Doch was tun, wenn etwasUnvorhergesehenes passiert? "Für den Fall, dass einem etwas zustößt,sollten finanzielle Vorsorgemaßnahmen getroffen werden. Vielebedenken das nicht", sagt CosmosDirekt-Vorsorgeexpertin NicoleCanbaz. Die Expertin gibt Tipps, wie Versicherungsnehmer ihreAngehörigen optimal absichern können.Verantwortung funktioniert nicht ohne VorsorgeFragt man die Deutschen danach, was Verantwortung auf persönlicherEbene für sie bedeutet, ist die Antwort eindeutig. In einerrepräsentativen forsa-Studie im Auftrag von CosmosDirekt sagen 83Prozent, sie tragen aktiv Verantwortung für ihre Familie. ImEinzelnen fühlen sich 64 Prozent für den Partner verantwortlich, 61Prozent für ihre Kinder und 38 Prozent für ihre Haustiere. Einwichtiger Aspekt ist in dem Zusammenhang die Vorsorge - etwa für denFall, dass dem Hauptverdiener etwas zustößt. Tatsächlich besitzen nur26 Prozent der Deutschen eine Risikolebensversicherung, die für denFall des vorzeitigen Todes finanziell vorsorgt. Bei Versicherten mitKindern im Haushalt sind es gerade einmal 33 Prozent.Doch die Deutschen machen noch von vielen anderen MöglichkeitenGebrauch, um ihre Angehörigen abzusichern: 55 Prozent der Befragtenhaben eine Versicherung mit Todesfallsumme, zum Beispiel eineUnfallversicherung oder eine Zusatzversicherung zu ihrerBerufsunfähigkeitspolice. Über eine Rentenversicherung mitHinterbliebenenschutz verfügen 38 Prozent der Erwachsenen und eineKapitallebensversicherung besitzen 36 Prozent der Befragten. Nur 11Prozent der Deutschen betreiben überhaupt keine Vorsorge.Nicole Canbaz weiß aus Erfahrung, dass viele Deutsche diefinanziellen Folgen unterschätzen, die ein Unglücksfall nach sichzieht: "Oft müssen Ehepartner oder Kinder nicht nur den emotionalenSchock verkraften, sondern werden darüber hinaus noch vonfinanziellen Existenzängsten und Restschulden getroffen." DieExpertin rät zu einer Risikolebensversicherung, die in jedem Fallzwei wichtige Punkte enthalten sollte: "Zum einen sollte die Policeeine ausreichende Versicherungssumme und -laufzeit aufweisen.Außerdem sollten beide Partner sich gegenseitig absichern, auch wennnur einer von ihnen Hauptverdiener ist." Darüber hinaus empfiehltNicole Canbaz zu prüfen, ob die Risikolebensversicherung auchZusatzoptionen anbietet. Ein Beispiel ist die Möglichkeit, bei Geburteines Kindes, Heirat oder Kauf eines Eigenheims dieVersicherungssumme einfach und flexibel erhöhen zu können. Auch dievorzeitige Auszahlung der Versicherungsleistung bei schwerer,unheilbarer Krankheit ist eine sinnvolle Zusatzoption, die einigeVersicherer inzwischen anbieten. So sind Betroffene noch zu Lebzeitenin der Lage, die finanziellen Angelegenheiten für ihre Familie zuregeln oder sich noch einen Lebenstraum wie beispielsweise eine großeReise zu erfüllen.(1) Bevölkerungsrepräsentative Studie "Wer, wenn nicht ich? -Verantwortung in Deutschland" des Meinungsforschungsinstituts forsaim Auftrag von CosmosDirekt. Im Juni 2016 wurden in Deutschland 2.000Personen ab 18 Jahren befragt.Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe: www.cosmosdirekt.de/versicherungstipp-familieInformationen rund um CosmosDirekt gibt es im Internet unterwww.cosmosdirekt.de.Pressekontakt:Ihre AnsprechpartnerStefan GöbelLeiter UnternehmenskommunikationTelefon: 0681 966-7100Telefax: 0681 966-6662E-Mail: stefan.goebel@cosmosdirekt.deSabine GemballaUnternehmenskommunikationTelefon: 0681 966-7560Telefax: 0681 966-6662E-Mail: sabine.gemballa@cosmosdirekt.deOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell