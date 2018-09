Versicherungstipp: Fahren im Parkhaus: Das sollten Autofahrer beachten

Saarbrücken (ots) - Laut einer aktuellen forsa-Umfrage (1) habensich mehr als ein Drittel aller Autofahrer (37 Prozent) inParkhäusern und Tiefgaragen schon einmal unbehaglich gefühlt.- Tipps zu verbesserter Sicherheit und Fahrverhalten gibt FrankBärnhof, Kfz-Versicherungsexperte bei CosmosDirekt.Kaum Platz zum Rangieren, schlechte Beleuchtung und schmaleFahrgassen: In Parkhäusern und Tiefgaragen herrschen für Autofahrererschwerte Bedingungen, bei denen nicht nur Fahranfängerherausgefordert sind. Laut einer repräsentativen forsa-Umfrage imAuftrag von CosmosDirekt haben sich mehr als ein Drittel derFahrzeughalter (37 Prozent) hier schon einmal unbehaglich gefühlt.Frank Bärnhof, Kfz-Versicherungsexperte von CosmosDirekt, erklärt,was es zu beachten gilt.LANGSAM FAHREN AN STEILEN AUFFAHRTENInsbesondere in Innenstädten ist die Parkplatzsituationangespannt. Freie Flächen, um den Pkw abzustellen, sind ein seltenesGlück. Autofahrern bleibt oftmals nichts anderes übrig, als sich fürdas Parkhaus oder die Tiefgarage zu entscheiden. Doch schon bei dersteilen Einfahrt kann es zu Problemen kommen: "Die Gefahr, dass derWagen durch zu schnelles Fahren aufsetzt, ist an steilen Auffahrtenund Rampen besonders groß. Je nach Fahrzeugtyp kann es zu Schäden anAuspuff, Stoßstange oder Unterboden kommen", erklärt Frank Bärnhof.EINPARKEN OHNE SCHRAMMENDie Suche nach der passenden Lücke kann mit Herausforderungenverbunden sein - Kollisionsspuren und Lackreste an Parkhauswändensind sichtbare Belege dafür. Deshalb meidet gut jeder Fünfte derBefragten (21 Prozent) enge Parkhäuser im Vorhinein, um das eigeneAuto vor Schäden zu schützen. Zumal die Standardmaße der verfügbarenStellplätze noch an ältere Automodelle angepasst sind und nicht andie größeren und moderneren Fahrzeuge. Frank Bärnhof empfiehlt dahereine besonders achtsame Fahrweise: "Mitfahrer sollten am besten vordem Einparken aussteigen, denn oft reicht der Platz zwischen Tür undPfeiler oder Nachbarfahrzeug kaum aus."UNFALL - UND NUN?Trotz größter Vorsicht passieren in Parkhäusern und Tiefgaragenimmer wieder Unfälle, bei denen das eigene oder nebenstehendeFahrzeug beschädigt wird. Eine Vollkaskoversicherung kommt fürselbstverursachte Schäden am eigenen Pkw auf. Verursacht man einenSchaden an einem fremden Wagen, gelten dieselben Gesetze und Regelnwie auf öffentlichen Straßen. Wer wegfährt und nicht auf den Fahreroder die Polizei wartet, begeht Fahrerflucht und macht sich strafbar.Es drohen nicht nur Geldstrafe, Punkte ins Flensburg undFührerscheinentzug, sondern auch der Verlust des Kfz-Haftpflicht- undKaskoschutzes. "Nach dem Unfall lediglich einen Zettel mitKontaktdaten an der Windschutzscheibe des beschädigten Fahrzeugs zuhinterlassen, reicht nicht aus, man macht sich strafbar", sagt FrankBärnhof. "Der Schadenverursacher muss auf den Fahrer des geschädigtenFahrzeugs warten bzw. die Polizei verständigen."UNFALL DOKUMENTIEREN UND VERSICHERUNG INFORMIERENSind beide Parteien anwesend, sollte der Unfall genau dokumentiertwerden. "Es empfiehlt sich, den Stand der Fahrzeuge und dieBeschädigungen mithilfe von Fotos sowie einem EuropäischenUnfallbericht zu dokumentieren", rät Frank Bärnhof. "AußerdemVersicherungsdaten, Anschrift und Telefonnummer, Kfz-Kennzeichensowie Ort und Zeit des Unfalls notieren. Auch bei kleineren Schädensollte die Versicherung informiert werden."(1) Repräsentative Umfrage "Kfz-Sicherheit" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. ImApril und Mai 2018 wurden 1.506 Autofahrer ab 18 Jahren in derBundesrepublik Deutschland befragt.Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe: www.cosmosdirekt.de/versicherungstipp-parkhaus-2018Weitere Veröffentlichungen zu dieser und zu weiteren Umfragenfinden Sie unter:https://www.cosmosdirekt.de/presse/veroeffentlichungenIhre AnsprechpartnerSabine GemballaBusiness PartnerCosmosDirektTelefon: 0681 966-7560E-Mail: sabine.gemballa@generali.comStefan GöbelUnternehmenskommunikationLeiter Externe KommunikationTelefon: 089 5121-6100E-Mail: presse.de@generali.comOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell