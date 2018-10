Versicherungstipp: Erste eigene Wohnung - die wichtigsten Versicherungen für junge Erwachsene

Saarbrücken (ots) - Für über die Hälfte der Deutschen (52 Prozent)gehört es zum Erwachsenwerden dazu, die erste eigene Wohnung zumieten. Das ergab eine forsa-Studie (1) im Auftrag von CosmosDirekt.- Bernd Kaiser, Versicherungsexperte von CosmosDirekt, erklärt,welche Versicherungen in den ersten eigenen vier Wänden wichtigsind.Ab wann ist man erwachsen, mit der Volljährigkeit, dem ersten Joboder dem ersten Kind? Für die Mehrheit der Deutschen (52 Prozent) istdas Mieten der ersten eigenen Wohnung einer der wichtigstenMeilensteine, die zeigen: Jetzt bin ich erwachsen. Das ergab einerepräsentative forsa-Studie im Auftrag von CosmosDirekt, demDirektversicherer der Generali in Deutschland. Wer seinen eigenenMietvertrag unterschreibt, pachtet jedoch nicht nur neue Freiheiten,sondern auch neue Pflichten. Bernd Kaiser, Versicherungsexperte vonCosmosDirekt, informiert, wie man sich vor unnötigen Kosten schütztund sein Hab und Gut absichern kann.EINZIEHEN? NICHT OHNE HAFTPFLICHTVERSICHERUNG IN DER TASCHE!Einmal nicht aufgepasst - und schon bekommt das Parkett beimEinzug die ersten Schrammen. Aufatmen kann jetzt, wer eine privateHaftpflichtversicherung hat. Grundsätzlich gehört sie mit zu denwichtigsten Absicherungen überhaupt, denn ein Missgeschick istschnell passiert. Und wer einem anderen schuldhaft einen Schadenzufügt, ist gesetzlich verpflichtet, Schadenersatz zu leisten. DerTipp von Bernd Kaiser: "Bis zum Abschluss des Erststudiums oder einerersten Ausbildung können junge Erwachsene in der Regel über dieHaftpflichtversicherung der Eltern mitversichert werden." Achtung: Daeinige Versicherer den Familienschutz an Höchstaltersgrenzen knüpfen,sollten vorhandene Verträge genau geprüft werden.HAUSRATVERSICHERUNG: AUF DIE EIGENEN WERTE BESINNENFernseher, Sofa, Bett oder Waschmaschine: Die Liste derAnschaffungen für die erste eigene Wohnung kann lang werden, sodassam Ende meist ein stolzes Sümmchen zusammenkommt. Umso wichtiger istder Abschluss einer Hausratversicherung. Sie übernimmt die Kosten,wenn elektronische Geräte, Möbel, Küchengeräte oder andereGegenstände im Haushalt durch Brand, Einbruch oder Leitungswasserbeschädigt werden. "Bei dem Abschluss einer Hausratversicherungsollte darauf geachtet werden, dass ein Unterversicherungsverzichtvereinbart ist", rät Bernd Kaiser.(1) Repräsentative Gesellschaftsstudie 2017 "Jetzt aber ich.Erwachsenwerden in Deutschland" des Meinungsforschungsinstituts forsaim Auftrag von CosmosDirekt. Im Juli 2017 wurden in Deutschland 2.006Bundesbürger ab 18 Jahren befragt.Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe:www.cosmosdirekt.de/versicherungstipp-erste-eigene-wohnungWeitere Veröffentlichungen zu dieser und zu weiteren Umfragenfinden Sie unter: www.cosmosdirekt.de/presse/veroeffentlichungenIhre Ansprechpartner:Sabine GemballaBusiness PartnerCosmosDirektTelefon: 0681 966-7560E-Mail: sabine.gemballa@generali.comStefan GöbelUnternehmenskommunikationLeiter Externe KommunikationTelefon: 089 5121-6100E-Mail: presse.de@generali.comOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell