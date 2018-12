Versicherungstipp: Eine Zahnzusatzversicherung schützt vor hohen Behandlungskosten

Saarbrücken (ots) - Jeder zweite Deutsche (50 Prozent) hat keineZahnzusatzversicherung. Das ergab eine aktuelle forsa-Umfrage (1) imAuftrag von CosmosDirekt.- Der frühzeitige Abschluss einer solchen Police kann sich späterauszahlen und vor hohen Behandlungskosten schützen.- Nicole Canbaz, Vorsorge-Expertin bei CosmosDirekt, erklärt,warum eine Zahnzusatzversicherung neben Zahnpflege undlangfristiger Vorsorge empfehlenswert ist.Von der professionellen Zahnreinigung bis zur aufwendigenÜberkronung: Zahnmedizinische Eingriffe können für gesetzlichversicherte Patienten teuer werden. Noch tiefer in die Tasche greifenmuss, wer auf dem Behandlungsstuhl nicht nur die Grundversorgung,sondern hochwertigere Materialien und modernste Verfahren in Anspruchnehmen will. Nicole Canbaz, Vorsorge-Expertin bei CosmosDirekt,erklärt, warum eine Zahnzusatzversicherung sowohl beim Blick in denSpiegel als auch in den Geldbeutel wieder für ein strahlendes Lächelnsorgen kann.ZEITIGE VORSORGE LOHNT SICH"Meine Zähne sind doch gesund. Warum sollte ich mich jetzt schonkümmern?" So denken viele Deutsche, zeigt eine aktuelle forsa-Umfrageim Auftrag von CosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali inDeutschland: Die Hälfte der Befragten (50 Prozent) hat keineZahnzusatzversicherung abgeschlossen. Vor allem 18- bis 29-Jährigeverzichten auf eine private Zusatzversicherung (62 Prozent). Bisaufwendigere Behandlungen auf einen zukommen, kann es zwar nochdauern. Doch besonders beim Thema Zahngesundheit lohnt sich einevorausschauende Absicherung. Nicole Canbaz empfiehlt: "Beimfrühzeitigen Abschluss einer solchen Police sind die Monatsbeiträgegünstiger, und der Verbraucher ist gut abgesichert, wenn es zuhöheren Behandlungskosten kommen sollte."PROPHYLAXE FÜR GESUNDE ZÄHNEMorgens nach dem Aufstehen und abends vor dem Schlafengehen - dertägliche Griff zur Zahnbürste schützt vor Zahnfleischentzündungenoder Karies und beugt damit teuren medizinischen Behandlungen vor.Die tägliche Putzroutine reicht jedoch oft nicht, um sich umfassendzu schützen. Laut Umfrage achten 61 Prozent der Deutschen darauf,mindestens einmal im Jahr eine professionelle Zahnreinigungdurchführen zu lassen. Nicole Canbaz rät: "Die professionelleReinigung ist eine sinnvolle Prophylaxemaßnahme, um Erkrankungen wieKaries und Parodontitis vorzubeugen und das Risiko für eine weitereAusbreitung zu senken. In den meisten Zahnzusatz-Policen ist dieProfi-Zahnpflege enthalten."ZAHNGESUNDHEIT FÜR JEDEN GELDBEUTELGepflegte Zähne zahlen sich aus - auch, wenn es um den erstenEindruck geht. Kommen hochwertige Materialien wie Keramik zumEinsatz, kann es für Patienten schnell teuer werden. Denn die Kostenfür diese Behandlungen müssen Verbraucher zu einem Großteil selbsttragen, da in der Regel nur die medizinische Basisbehandlungabgesichert ist. Der Tipp von Nicole Canbaz: "EineZahnzusatzversicherung kann den zu zahlenden Eigenanteil erheblichsenken. Zusammen mit dem Festzuschuss der gesetzlichen Krankenkassenverringern sich so die Kosten der zahnmedizinischen Behandlung. Damitsind schöne Zähne für jeden erschwinglich", sagt dieVorsorge-Expertin.(1) Bevölkerungsrepräsentative Umfrage "Meinungen zurZahngesundheit" des Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag vonCosmosDirekt. Im Oktober 2018 wurden in Deutschland 1.300 Personen ab18 Jahren befragt.Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe:www.cosmosdirekt.de/versicherungstipp-zahnzusatzversicherungWeitere Veröffentlichungen zu dieser und zu weiteren Umfragenfinden Sie unter:https://www.cosmosdirekt.de/presse/veroeffentlichungen/Ihre Ansprechpartner:Sabine GemballaBusiness PartnerCosmosDirektTelefon: 0681 966-7560E-Mail: sabine.gemballa@generali.comStefan GöbelUnternehmenskommunikationLeiter Externe KommunikationTelefon: 089 5121-6100E-Mail: presse.de@generali.comOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell