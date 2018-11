Versicherungstipp: Bitte lächeln! Worauf die Deutschen beim ersten Date am meisten achten

Saarbrücken (ots) - Wer lächelt, gewinnt - oder auch nicht: Mehrals jedem dritten Deutschen (34 Prozent) ist es bei der erstenVerabredung besonders wichtig, dass sein Gegenüber schöne Zähne hat.Das ergab eine repräsentative forsa-Umfrage (1) im Auftrag vonCosmosDirekt.- Ebenfalls von Bedeutung sind strahlende Augen (53 Prozent),stilvolle Kleidung (36 Prozent) und gepflegte Hände (34Prozent).- CosmosDirekt-Vorsorgeexpertin Nicole Canbaz erklärt, wie es miteinem attraktiven Lächeln klappt.Die ersten Date-Sekunden entscheiden über "hop" oder "top": Hatsie oder hat er strahlende Augen? Mehr als jedem Zweiten (53 Prozent)ist dies besonders wichtig, so die forsa-Umfrage im Auftrag vonCosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali in Deutschland. Etwajeder Dritte achtet vor allem auf stilvolle Kleidung (36 Prozent) undgepflegte Hände (34 Prozent). Auch ein gewinnendes Lächeln kanndarüber entscheiden, ob man sich wiedersehen möchte: Für 34 Prozentder Deutschen spielt es bei der ersten Verabredung eine Rolle, ob ihrGegenüber mit schönen Zähnen punkten kann.KEEP SMILING - DANK ZAHNZUSATZVERSICHERUNGWer seine Zähne regelmäßig pflegt, trägt nicht nur zu seinerZahngesundheit bei, sondern punktet auch mit einem attraktivenÄußeren. Steht trotz aller Sorgfalt dennoch eine zahnmedizinischeBehandlung an, zahlen die gesetzlichen Krankenkassen bei vielenZahnarztleistungen nur wenig dazu. So kann beispielsweise einZahnersatz mit hochwertigen Materialien wie Keramik für Patiententeuer werden. "Um sich ein schönes Lächeln zu bewahren, solltenPatienten nicht nur die medizinische Basisbehandlung absichern,sondern auch eine hochwertigere Versorgung, die ästhetischenAnsprüchen gerecht wird", empfiehlt Nicole Canbaz, Vorsorgeexpertinbei CosmosDirekt. "Eine Zusatzversicherung bietet Leistungen, die dieder gesetzlichen Krankenkassen weit übertreffen."(1) Bevölkerungsrepräsentative Umfrage "Meinungen zurZahngesundheit" des Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag vonCosmosDirekt. Im Oktober 2018 wurden in Deutschland 1.300 Personen ab18 Jahren befragt.Pressekontakt:Ihre AnsprechpartnerSabine GemballaBusiness PartnerCosmosDirektTelefon: 0681 966-7560E-Mail: sabine.gemballa@generali.comStefan GöbelUnternehmenskommunikationLeiter Externe KommunikationTelefon: 089 5121-6100E-Mail: presse.de@generali.comOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell