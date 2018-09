Versicherungstipp: Autounfall - wie sich Fahrer richtig verhalten

Saarbrücken (ots) - Kurz nicht aufgepasst und schon ist espassiert: Laut einer aktuellen forsa-Umfrage (1) im Auftrag vonCosmosDirekt hatten drei von vier Autofahrern (75 Prozent) bereitseinen Unfall im Straßenverkehr.- Von der Sicherung der Gefahrenstelle bis zur Schadenregulierung:CosmosDirekt gibt Tipps für das richtige Verhalten im Ernstfall.Die Vorfahrt genommen, das Stoppschild übersehen oder zu spätgebremst: Allein 2017 erfasste die Polizei 2,6 Millionen Autounfällein Deutschland. (2) Wie eine aktuelle forsa-Umfrage im Auftrag vonCosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali in Deutschland,belegt, hatten drei von vier Fahrern bereits einen Zusammenstoß. Dochauch, wenn es sich nur um einen kleineren Blech- und Sachschadenhandelt, kann die Abwicklung Nerven kosten. Wie sich Autofahrer imErnstfall richtig verhalten und welche Schritte es nach einem Unfallzu beachten gilt, erklärt Frank Bärnhof, Kfz-Versicherungsexperte beiCosmosDirekt.ZUERST UNFALLSTELLE ABSICHERNKommt es zum Unfall, sollten Autofahrer zuallererst dieUnfallstelle absichern. Das bedeutet: Warnblinkanlange einschalten,die Warnweste anziehen und das Warndreieck aufstellen. Frank Bärnhof:"Auf der Autobahn sollte man das Warndreieck immer mindestens ineiner Entfernung von 150 Metern aufstellen. Je nach Gegebenheiten istauch ein noch größerer Abstand sinnvoll." Wurden Personen verletzt,müssen umgehend die Rettungskräfte (europaweite Notrufnummer 112)informiert werden. Erst anschließend sollte die Erstversorgungerfolgen.SCHNELLER REAGIEREN NACH ERSTE-HILFE-KURSStabile Seitenlage, Herzmassage oder erste Wunden versorgen: EinErste-Hilfe-Kurs ist Pflichtprogramm vor jeder Führerscheinprüfung.Ohne Wiederholung sind die lebensrettenden Maßnahmen allerdingsschnell wieder vergessen. Um für den Ernstfall bestens gewappnet zusein, ist daher ein regelmäßiges Auffrischen der eigenenErste-Hilfe-Kenntnisse sinnvoll. Laut forsa-Umfrage im Auftrag vonCosmosDirekt hatte bereits knapp jeder zehnte deutsche Autofahrer (9Prozent) einen Unfall mit Personenschaden. Frank Bärnhof: "Wer beieinem Unfall nicht hilft, macht sich in Deutschland wegenunterlassener Hilfeleistung strafbar. Eine Freiheitsstrafe von bis zueinem Jahr oder eine Geldstrafe sind mögliche Folgen."FOTOS HELFEN BEI DER SCHADENREGULIERUNGDie Ampel schaltet auf Rot, noch schnell gebremst, doch derhintere Pkw stößt an - ein klassischer Auffahrunfall. In welchem Fallmuss die Polizei verständigt werden? Generell empfiehlt FrankBärnhof: "Gibt es Verletzte oder ist auf den ersten Blick ein hoherSachschaden entstanden, sollte unbedingt die Polizei gerufen werden.Sie nimmt den Unfall und die Beweissicherung auf." Autofahrer könnendie Sammlung von Hinweisen auch selbst unterstützen, indem sie miteiner Kamera oder dem Smartphone Fotos vom Unfallort, denFahrzeugschäden und der Endstellung der Autos machen. Zudem solltendie genaue Uhrzeit, der Unfallort, das Kennzeichen sowie Name undAnschrift des Fahrers und des Fahrzeughalters notiert werden.Außerdem ist es ratsam, auch die Anschrift von Zeugen schriftlichfestzuhalten. "Haben Sie den Europäischen Unfallbericht zur Hand,füllen Sie diesen aus und lassen ihn von allen Beteiligtenunterschreiben", sagt Frank Bärnhof. Eine Orientierung für dasrichtige Verhalten nach einem Autounfall gibt dieCosmosDirekt-Checkliste. (3)IM NOTFALL RICHTIG ABGESICHERTNur ein Kratzer an der Stoßstange oder die gesamte Motorhaubeeingedrückt - ein Aufprall kann sehr kleine bis ganz große Schädenzur Folge haben. Laut forsa-Umfrage hatten bereits 70 Prozent derAutofahrer einen Verkehrsunfall mit Sachschaden. Die gesetzlichvorgeschriebene Kfz-Haftpflichtversicherung des Unfallverursachersübernimmt die Schäden an dem fremden Fahrzeug. Diese kommt auch füreventuell entstandene Personenschäden auf. Ob das eigene Fahrzeugmitversichert ist, hängt von der Versicherungswahl ab: Bei einerVolllkasko wird auch der selbstverschuldete Schaden am eigenenFahrzeug übernommen. Diese lohnt sich gerade bei einem neuen Auto,kann aber auch für ältere Fahrzeuge sinnvoll sein. Frank Bärnhof:"Auch bei älteren Fahrzeugen kann sich eine Vollkasko lohnen. Sieleistet im Schadensfall mehr und muss nicht teurer sein. Vor allemder Schadensfreiheitsrabatt ist von Vorteil. Er sorgt dafür, dass injedem unfallfreien Jahr die Beitragshöhe sinkt." Sein Tipp:"Verbraucher sollten die Kasko-Tarife der Anbieter vergleichen. Dabeikann auch der Kfz-Versicherer helfen."(1) Repräsentative Umfrage "Kfz-Sicherheit" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. ImApril und Mai 2018 wurden 1.506 Autofahrer ab 18 Jahren in derBundesrepublik Deutschland befragt.(2) Statistisches Bundesamt: http://ots.de/VOUNAc(3) Download-Link: http://ots.de/lwjxgg