Versicherungstipp: Auf in die Motorrad-Saison: Worauf Biker und Autofahrer jetzt achten sollten

Saarbrücken (ots) -- Frühlingszeit, Bikerzeit: Mit den Temperaturen steigt die Lustauf die erste Motorradtour des Jahres.- Nach der Winterpause müssen sich Autofahrer und Biker erstwieder aufeinander einstellen.- Zum "Tag der Verkehrssicherheit" am 16. Juni gibt Frank Bärnhof,Versicherungsexperte bei CosmosDirekt, Tipps, wie beide Parteiensicher durch den Straßenverkehr steuern.Sich aufs Bike schwingen und die Geschwindigkeit genießen -endlich ist es wieder soweit! Doch die große Freiheit birgt ein hohesRisiko: Die Verletzungsgefahr ist laut Unfallforschung derVersicherer (UDV) für Motorradfahrer etwa viermal so hoch wie fürAutofahrer und kann sogar tödlich enden. "Nach den Wintermonatenmüssen sich Motorrad- und Autofahrer erst wieder aufeinandereinstellen", so Frank Bärnhof, Versicherungsexperte bei CosmosDirekt:"Gerade bei Brems- und Ausweichmanövern fällt es vielen Autofahrernschwer, sich in die Zweiradfahrer hineinzuversetzen." Wie Bikersicher unterwegs sind und worauf Autofahrer in den nächsten Monatenachten sollten, erklärt der CosmosDirekt-Experte.Wie kann ich mich als Motorradfahrer schützen?Was Motorradfahren so riskant macht, ist die fehlendeKnautschzone. "Anders als in einem Auto oder Lkw sind Biker nichtdurch die Karosserie geschützt. Die Gefahr, bei einem Unfall schwereVerletzungen zu erleiden, ist daher viel höher", sagt Frank Bärnhof.Um mögliche Unfallfolgen abzumildern, sollten sie daher neben demHelm auch Schutzausrüstung wie Lederjacke, Motorradhose, Protektoren,Nierengurt und Handschuhe nutzen. Damit Motorradfahrer von anderenVerkehrsteilnehmern besser gesehen werden, hilft das Tragen einersogenannten Warnweste. Aus Sicht des Experten ist eineUnfallversicherung für jeden Zweiradfahrer sinnvoll. "Wenn einMotorradfahrer verunglückt, ist das Risiko einer schwerwiegendenVerletzung sehr hoch. Eine Unfallversicherung kann dann helfen, dassdie Folgen zumindest nicht zur finanziellen Belastung werden", soFrank Bärnhof.Woran sollte ich als Autofahrer denken, um Biker nicht zugefährden?Wer mit dem Pkw unterwegs ist, sollte beim Abbiegen und Überholenimmer auf entgegenkommende Biker achten. Denn aufgrund ihrer schmalenSilhouette laufen sie Gefahr, nicht rechtzeitig gesehen zu werden.Frank Bärnhof: "Besonders wichtig ist es, vor dem Überholen an denSchulterblick zu denken, damit Motorradfahrer nicht im toten Winkelübersehen werden." An Kreuzungen und Einmündungen gilt: Biker imBlick haben und riskantes Einbiegen und Überqueren vermeiden.Touren ins Grüne sind bei Motorradfahrern besonders beliebt. Wasist auf Landstraßen wichtig?Auf kurvigen Strecken sollten Autofahrer die Geschwindigkeitanpassen und nie die Kurven schneiden", so Frank Bärnhof. Einabsolutes Muss für beide Parteien: Auf Landstraßen nur überholen,wenn Gegenverkehr ausgeschlossen ist. Und egal ob man mit dem Autooder Motorrad unterwegs ist: Vorausschauendes Fahren sowie dasEinhalten des vorgeschriebenen Sicherheitsabstands und derVerkehrsregeln sind unverzichtbar, um sich und andereVerkehrsteilnehmer nicht zu gefährden.(1) Unfallforschung der Versicherer:https://udv.de/de/fahrzeug/motorisierte-zweiraeder/motorradBei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe: cosmosdirekt.de/versicherungstipp-motorradsaisonWeitere Veröffentlichungen zu dieser und zu weiteren Umfragenfinden Sie hier:https://www.cosmosdirekt.de/presse/veroeffentlichungen/Pressekontakt:Ihre AnsprechpartnerSabine GemballaBusiness PartnerCosmosDirektTelefon: 0681 966-7560E-Mail: sabine.gemballa@generali.comStefan GöbelUnternehmenskommunikationLeiter Externe KommunikationTelefon: 089 5121-6100E-Mail: presse.de@generali.comOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell