Versicherungstipp: Achtung, Wildwechsel! Wie Autofahrer bei Tieren auf der Straße reagieren sollten

Saarbrücken (ots) - In der Herbstzeit werden Wildtiere auf denStraßen wieder verstärkt zur Gefahrenquelle - besonders in derMorgen- und Abenddämmerung.- Eine repräsentative forsa-Umfrage(1) von CosmosDirekt zeigt:Jeder fünfte Autofahrer (21 Prozent) hatte bereits einen Schadenan seinem Fahrzeug durch die Kollision mit Haarwild.- Welche Risiken durch Reh, Wildschwein und Co. entstehen undworauf Autofahrer für eine sichere Fahrt achten sollten, erklärtKfz-Versicherungsexperte Frank Bärnhof.Die Musik aufgedreht und in Gedanken bereits beim Feierabend -doch dann kreuzt ein Reh die Fahrbahn. Im Herbst, wenn es wiederfrüher dunkel wird, sind Tiere am Straßenrand leicht zu übersehen.Dabei sind sie ein großer Risikofaktor. Alle zwei Minuten gibt esstatistisch gesehen in Deutschland einen Wildunfall allein mit Rehen,Hirschen und Wildschweinen(2). Das kann für Autofahrer verheerendeAuswirkungen haben. CosmosDirekt erklärt das richtige Verhalten, wennTiere auf die Fahrbahn laufen.DUNKLE JAHRESZEIT BIRGT MEHR RISIKENWildunfälle sind das ganze Jahr über eine potenzielleGefahrenquelle, doch in den Herbstmonaten steigt das Risiko. Das Wilderweitert in dieser Jahreszeit sein Revier, da die Tiere wenigerNahrung und Deckung finden. Dabei machen sie auch vor kreuzendenLandstraßen nicht Halt. Außerdem fällt der Berufsverkehr zunehmendmit der Dämmerung zusammen, in der die Wildtiere besonders aktivsind. Damit wächst die Gefahr einer Kollision erheblich. Bereitsjeder fünfte Autofahrer (21 Prozent) hatte schon einmal einen Schadenam Auto, der durch die Kollision mit Haarwild verursacht wurde. FrankBärnhof, Kfz-Versicherungsexperte bei CosmosDirekt, erklärt, wieAutofahrer Zusammenstöße vermeiden können: "Die beste Präventiongegen Wildunfälle ist vorausschauendes Fahren. Autofahrer sollten -insbesondere auf Land- und Waldstraßen - die Geschwindigkeitanpassen." Denn gerade im Herbst auf laubbedeckten, feuchten odersogar überfrorenen Straßen kann sich der Bremsweg deutlichverlängern. Hinzu kommt die schlechtere Sicht bei Nebel undDunkelheit.WENN DER ZUSAMMENSTOSS UNVERMEIDBAR ISTTrotz freier Fahrbahn kann es bei einem Wildwechsel schnellgefährlich werden. Dazu Frank Bärnhof: "Wenn ein Tier auf derFahrbahn auftaucht, gelten drei Sofortregeln: Abblenden, hupen undeine kontrollierte Bremsung einleiten." Lässt sich ein Zusammenprallnicht mehr vermeiden, Lenkrad gut festhalten und möglichst weitergeradeaus fahren. "Ausweichen sollte man nicht. Damit rettet manvielleicht das Tier, dafür riskiert man aber einen nochgefährlicheren Zusammenstoß, etwa mit Gegenverkehr oder einem Baum",so Frank Bärnhof.AUF DER SICHEREN SEITE IM SCHADENFALLJe nach Größe und Aufprallwucht bei einem Wildunfall kann dasFahrzeug massiv beschädigt werden. "In einem solchen Fall springt dieTeilkaskoversicherung ein. Sie kommt für Schäden am eigenen Auto auf,wenn sie durch die Kollision mit sogenanntem Haarwild entstandensind", erklärt Frank Bärnhof. Unfälle mit Rindern, Pferden, Schafenoder Ziegen sind dagegen nicht durch jede Teilkasko abgedeckt."Versicherte sollten prüfen, wann ihre Police greift", so FrankBärnhof. "Gut geschützt sind sie mit einem erweitertenWildschaden-Schutz, der beim Zusammenstoß mit Tieren aller Artgreift."RICHTIGES HANDELN NACH EINEM WILDUNFALL:Unfallstelle absichern: Warnblinkanlage einschalten, Warnwesteanziehen und Warndreieck aufstellen.Polizei benachrichtigen.Verletztes oder getötetes Tier nicht anfassen.Wildunfallbescheinigung für die Versicherung ausstellen lassen vomzuständigen Förster oder Jagdpächter.Versicherung informieren: Fotos von Unfallort, Tier und Fahrzeugunterstützen die rasche Schadensregulierung.(1) Repräsentative Umfrage "Kfz-Sicherheit 2018" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. ImApril und Mai 2018 wurden in Deutschland 1.506 Autofahrer über 18Jahren befragt.(2) Deutscher Jagdverband:www.jagdverband.de/PM_wildunfallstatistik2017