Versicherungstipp: Achtung Seitenwind - Fahrräder sicher transportieren

Saarbrücken (ots) -- Mit dem Auto in den Urlaub: Viele Pkw-Besitzer weichen beigroßen und sperrigen Gegenständen auf den Außenbereich aus.- CosmosDirekt gibt Tipps für die sichere Fahrt.Von der Nordsee bis zum Bodensee, vom Rhein bis an die Oder: Esgibt zahlreiche idyllische und historische Radwege in Deutschland. Indiesem Sommer gehen viele Urlauber auf Entdeckungstour im eigenenLand - und reisen mit dem eigenen Pkw an. Laut einer repräsentativenforsa-Umfrage (1) im Auftrag von CosmosDirekt, dem Direktversichererder Generali in Deutschland, transportiert jeder fünfte deutscheAutofahrer (20 Prozent) Fahrräder hin und wieder außerhalb des Autos.Was beim Transport der Zweiräder mit dem eigenen Pkw zu beachten ist,erklärt Frank Bärnhof, Kfz-Versicherungsexperte von CosmosDirekt.Der sichere Transport: Was sollten Autofahrer beachten?Auf die Plätze, fertig, los! Sind die Räder richtig am Dach- oderHeckträger befestigt und alle aufgesteckten Anbauteile wie Körbe oderSchutzbleche entfernt, kann die Fahrt zum Ferienort beginnen. FrankBärnhof, Kfz-Versicherungsexperte von CosmosDirekt erklärt, woraufAutourlauber beim Transport ihrer Fahrräder außerdem achten sollten:"Vor der Fahrt ist es wichtig, die zulässige Dachlast zu überprüfen.Bei E-Bikes sollte zudem der schwere Akku abmontiert werden. Auch dieneue Fahrzeughöhe gilt es zu beachten. Denn wer am Urlaubsort in dieTiefgarage fährt, könnte unsanft und lautstark an die Räder auf demDach erinnert werden."Das Fahrgefühl: Was tun bei Wind und Wetter?Zwei Mountainbikes, zwei Kinderräder und ein voller Kofferraum:Der Kombi ist bis in den letzten Winkel beladen. Nehmen alleFahrgäste Platz, liegt der Wagen gefühlt eine Etage tiefer. Dochwelche Auswirkungen hat das Dach- oder Heckgepäck bei schlechtenWetterverhältnissen auf die Straßenlage? "Befinden sich Fahrräder aufdem Dach, ist bei Wind angesichts der vergrößerten SeitenflächeVorsicht geboten. Der Schwerpunkt liegt höher, das macht sich vorallem in Kurven bemerkbar. Beim Hecktransport kommt es auch auf einevorausschauende Fahrweise an, da die hintere Last ausbrechen kann",so Frank Bärnhof. Autofahrer sollten regelmäßig alleSchraubverbindungen und Halterungen ihres Gepäckträgers vor undwährend längeren Reisen überprüfen und die Geschwindigkeit im Blickbehalten. "Mit Fahrradträgern an Bord sollte generell nie schnellerals 120 bis 130 Stundenkilometer gefahren werden, auch wenn es keinoffizielles Tempolimit gibt. Denn je schneller man unterwegs ist,desto größer das Risiko, dass sich Befestigungen lösen." Zudem müssenAutofahrer mit Fahrradträger wegen des Fahrtwinds mit erhöhtemKraftstoffverbrauch rechnen.Der Versicherungsschutz: Wer zahlt bei Schäden?Passiert trotz aller Vorsicht das Worst-Case-Szenario - einFahrrad fällt bei voller Fahrt herunter - kann dies für alleVerkehrsteilnehmer gefährlich werden. Selbst wenn nur eine Delle imAuto zurückbleibt, trübt dies die Urlaubsfreude und der Unfall musszunächst aufgenommen und protokolliert werden. "Bei Personen- oderSachschäden springt in der Regel die Kfz-Haftpflichtversicherung desVerursachers ein", so Frank Bärnhof. "Anders sieht es bei Kratzernund Beulen am eigenen Wagen aus: Die Vollkaskopolice des Autofahrerssteht nicht in der Pflicht, da das herunterfallende Fahrrad keinäußeres auf das Fahrzeug einwirkendes Ereignis darstellt. Schädendurch Ladung sind vom Versicherungsschutz ausgeschlossen."(1) Repräsentative Umfrage "Sommer 2017" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. ImJuni 2017 wurden in Deutschland 1.554 Bundesbürger ab 18 Jahrenbefragt, darunter 1.389 Personen, die ein Auto im Haushalt besitzenund dieses auch selbst nutzen.