Versicherungsstudie der Bayerischen: Riester-Rente ist beliebtestes Altersvorsorgeprodukt

München (ots) - Die Riester-Rente ist die am meist gewählteVersicherung zur Altersvorsorge. Das geht aus einer aktuellenrepräsentativen Studie der Versicherungsgruppe die Bayerischezusammen mit der V.E.R.S. Leipzig GmbH und Professor Dr. Fred Wagnervom Institut für Versicherungslehre an der Universität Leipzighervor.48 Prozent setzen auf die Riester-Rente. Sie ist nicht nurbeliebt, sondern auch bekannt: Mit 89 Prozent ist sie das populärsteVersicherungsprodukt. Überdies kennen die Kunden die Vorteile dieserAltersvorsorge: 83 Prozent der Befragten wissen um die staatlicheZulage für die Riester-Rente. Zum Vergleich: Bei der Rürup-Rente sinddas nur 44 Prozent."Den Kritikern zum Trotz, ist die Beliebtheit der Riester-Renteungebrochen", sagt Martin Gräfer, Vorstand der Bayerischen undMitbegründer der Initiative Pro Riester, "sie ist ein wichtigerBestandteil der Altersvorsorge."Welche Altersvorsorgeprodukte nutzen die Kunden sonst noch? Amzweithäufigsten (39 Prozent) bevorzugen Versicherungsnehmer dieprivate Rentenversicherung. 38 Prozent vertrauen auf diekapitalbindende Lebensversicherung. Gleichauf (32 Prozent) liegen diebetriebliche Altersvorsorge und der Bausparvertrag. Lediglich zweiProzent der Umfrageteilnehmer besitzen überhaupt keineAltersvorsorge-Versicherung.Die monatlichen Ausgaben der Kunden für eine Versicherung zurAltersvorsorge sind unterschiedlich: Der Großteil (43 Prozent) gibtweniger als 100 Euro im Monat aus. 35 Prozent investieren monatlich100 bis 250 Euro. 21 Prozent wenden über 250 Euro auf."Die Deutschen weisen bei der Informationssuche zum ThemaAltersvorsorge-Versicherung ein hybrides Verhalten auf", sagt Prof.Dr. Wagner. Während 56 Prozent das Internet bevorzugen, setzen fastgenau so viele (50 Prozent) auf einen Versicherungsberater(Mehrfachnennung möglich).Datengrundlage war eine repräsentative Online-Befragung derV.E.R.S. Leipzig bei insgesamt 2.092 Endkunden unter Leitung vonProfessor Dr. Fred Wagner. Die Befragten besitzen entweder einAltersvorsorgeprodukt und/oder haben Erfahrung mit Beratung zurAltersvorsorge. Auftraggeber der Studie war die Versicherungsgruppedie Bayerische.Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet undbesteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherunga.G. (Konzernmutter), Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AGund der Sachgesellschaft Bayerische Beamten Versicherung AG. Diegesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen rund 460 MillionenEuro. Es werden Kapitalanlagen von über 4,5 Milliarden Euro verwaltetund mehr als 6.000 persönliche Berater stehen den Kunden derBayerischen persönlich bundesweit zur Verfügung.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeWolfgang Zdral, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8258, Telefax (089) 6787-718258E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.deOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuell