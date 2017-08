Versicherungsschutz bei Feuer und Rauch im vernetzten Haus (FOTO)

Düsseldorf (ots) -- ERGO und Telekom kooperieren bei digitalen Versicherungsdiensten- Angebote für Smart Home und CybersicherheitDie ERGO Group und die Deutsche Telekom wollen künftig gemeinsamdigitale Dienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden anbieten.Die heute geschlossene Vereinbarung bezieht sich auf die BereicheSmart Home und Cybersecurity; weitere Aktivitäten sind in Planung.Erste Angebote stellen die Partner vom 1. bis 6. September auf derInternationalen Funkausstellung IFA in Berlin vor."Unsere Kunden nutzen heute intensiv vernetzte Produkte. DieDigitalisierung ermöglicht es uns, dafür innovativeVersicherungsleistungen zu entwickeln. Gemeinsam mit der Telekomwollen wir Beratung, Versicherungsschutz und Schadensbehebung nahtlosverbinden. Ziel ist es, unseren Kunden das Leben zu erleichtern undSchäden mit digitaler Hilfe zu begrenzen", sagt Mark Klein, ChiefDigital Officer ERGO Group.Telekom-Vorstand und T-Systems-CEO Reinhard Clemens fügt hinzu:"Wir wollen unseren Kunden künftig nicht nur begeisternde Technik,sondern auch Schutz für das vernetzte Leben und Arbeiten bieten.Daher bündeln ERGO und Deutsche Telekom ihre Kompetenzen. DieMöglichkeiten in diesem Zukunftsfeld digitaler Versicherungsserviceslassen sich nur gemeinsam erschließen. Kein Partner könnte dies fürsich allein umsetzen."Sichere Lösung für Smart HomeAuf der IFA werden die beiden Unternehmen ein gemeinsames Angebotfür das intelligente Zuhause vorstellen. Das Telekom-Produkt MagentaSmartHome unterstützt Kunden dabei, Gefahren im vernetzten Haus zuerkennen oder zu vermeiden. Künftig steht Smart Home-Kunden derTelekom mit dem ERGO SmartHome Schutzbrief zusätzlich eine innovativeNotfall-Soforthilfe zur Verfügung. Registrieren Sensoren im SmartHome eine Gefahr - etwa Rauch, austretendes Wasser oder die Öffnungeines Fensters - und kann der Kunde nicht selbst auf einen Alarmreagieren, geben sie den Alarm automatisch an den ERGO Notfallserviceweiter. Die Versicherung kümmert sich dann um Notfallmaßnahmen, rundum die Uhr an 365 Tagen im Jahr. Das Angebot eignet sich besondersfür Situationen, in denen Bewohner nicht erreichbar sind. Inzwischengilt in allen 16 Bundesländern eine Rauchmelderpflicht für privateNeu- und Umbauten. Kunden können diesen Versicherungsschutz auch zueiner ERGO Hausrat- oder Wohngebäudeversicherung hinzuwählen. WeitereEinzelheiten zu dem neuen Service stellen die Unternehmen auf derInternationalen Funkausstellung IFA in Berlin vor.Gemeinsam für InternetsicherheitWer im Internet aktiv ist, sollte sich schützen und die Risikenminimieren. Daher wollen die Telekom und ERGO auch beimVersicherungsschutz vor Cyberangriffen zusammenarbeiten. Die Telekomplant, das Produkt Computerhilfe Plus neben vielen anderenServiceleistungen rund um das Thema Reputationsschutz, Heimnetz- undDatensicherheit um einen umfangreichen Cyberschutzbrief zu erweitern.Kunden sollen künftig über diesen Schutzbrief Sicherheit vorfinanziellen Verlusten bei Missbrauch von Kunden- und Kontodaten undBetrug bei privatem Onlinekauf und -verkauf erhalten. Der Schutz giltfür alle in einem Haushalt lebenden Familienangehörigen. Das Produktsoll Anfang 2018 zur Verfügung stehen. Bereits heute bietet ERGODirekt den Internet-Schutzbrief-S an, den Telekom Kunden unterwww.sicherer-surfen.com/telekom für 5,90 Euro pro Jahr abschließenkönnen.Bildmaterial finden Sie unter www.ergo.com/pressemeldungen in derheutigen Meldung.Über die ERGO GroupERGO ist eine der großen Versicherungsgruppen in Deutschland undEuropa. Weltweit ist die Gruppe in mehr als 30 Ländern vertreten undkonzentriert sich auf die Regionen Europa und Asien. Unter dem Dachder Gruppe steuern drei Einheiten das deutsche und internationaleGeschäft sowie das Digital- und Direktgeschäft (ERGO Deutschland,ERGO International und ERGO Digital Ventures). Knapp 44.000 Menschenarbeiten als angestellte Mitarbeiter oder als hauptberuflicheselbstständige Vermittler für die Gruppe. 2016 nahm ERGO 17 Mrd. Euroan Beiträgen ein und erbrachte für ihre KundenVersicherungsleistungen von 16 Mrd. Euro. ERGO gehört zu Munich Re,einem der weltweit führenden Rückversicherer und Risikoträger.
Mehr unter www.ergo-group.com Pressekontakt:Deutsche Telekom AGCorporate CommunicationsTel.: + 49 228 181 - 4949E-mail: medien@telekom.deÜber die "Deutsche Telekom"ERGO Media Relations, Florian AmbergTel 0211 477-3174