Versicherungsprodukte des Jahres 2020 / Innovationen aus der Versicherungsbranche - Auszeichnung von 19 Produktneuheiten

Hamburg (ots) - Cyber-Versicherung, Reputations-Rechtsschutz oder Elektroauto-Versicherung - was sich futuristisch anhört, sind in Wirklichkeit nur drei von zahlreichen Neuheiten auf dem Versicherungsmarkt. Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) hat aktuelle Produktnovitäten der Branche ausgewertet und zeichnet die besten Innovationen aus.Transparenz für den VerbraucherDas DISQ analysierte dabei die eingereichten Produkte von 161 einbezogenen Versicherungsunternehmen. Die Auswertung der Produkte, die innerhalb des Zeitraums Juli 2019 bis Oktober 2020 auf dem deutschen Markt eingeführt wurden, erfolgte unter zwei Teilaspekten: Innovationswert sowie Nutzen des Produkts. Die Bewertung führte das DISQ in Kooperation mit unabhängigen Brancheninsidern der Bernhard Assekuranzmakler durch.Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität: "Der Versicherungsbranche wird bisweilen ein schlechtes Image zugeschrieben, was auch der Komplexität der Thematik zuzuschreiben ist. Umso wichtiger erscheint es, dem Kunden transparent zu machen, welche Produkte von hohem Nutzen neu am Markt sind.""Von den eingereichten Produkten wurden 19 Neuheiten ausgezeichnet, die sich sowohl hinsichtlich ihrer Innovationskraft als auch ihrem Nutzen von der Konkurrenz abheben und überzeugen konnten", so Thorsten M. Kuhr (Bernhard Assekuranzmakler).Die Sieger und ihre InnovationenARAG: "ARAG web@ktiv für Selbstständige"BGV: "BGVFIRM-Gebäudeversicherung"Continentale Lebensversicherung: "Investmentorientierter Rentenbezug"DA Deutsche Allgemeine Versicherung: "DA Direkt Zahnschutz"GEV Grundeigentümer: "Ferienhauskonzept"Gothaer: "FlexSelect"Hallesche Krankenversicherung: "FEELFree"Hiscox: "Cyber-Versicherung" und "Hiscox Digitaler Sofort-Antrag"Interrisk: "Unfallversicherung"ÖRAG Rechtsschutzversicherung: "Rundum-Schutz PLUS mit Allrisk-Baustein"Provinzial Nord-West: "GarantRente Vario"Roland Rechtsschutz: "Reputations-Rechtsschutz"Stuttgarter Lebensversicherung: "easi" und "FONDSPiLOT"Verti Versicherung: "Elektroauto-Versicherung"Volkswohl Bund: "BUmodern-Tarife"Württembergische: "Berufsunfähigkeitsversicherung + Baustein Alltagsfähigkeiten (BAF)" und "KombiRente (ARC Direktversicherung)"