Versicherungsgruppe die Bayerische stellt die Weichen: Vorstandsteam langfristig stabil (FOTO)

München (ots) -Der Aufsichtsrat der Versicherungsgruppe die Bayerische hat nachder Vertragsverlängerung des Vorstandsvorsitzenden Dr. HerbertSchneidemann (52) nun auch die Verträge von Thomas Heigl (55) undMartin Gräfer (50) um weitere fünf Jahre verlängert."Wir sind glücklich, mit den beiden Vertragsverlängerungen vonThomas Heigl und Martin Gräfer die Kontinuität des erfolgreichenVorstandsteams festschreiben zu können", sagt Prof. Dr. AlexanderHemmelrath, Aufsichtsratsvorsitzender der Bayerischen. "Derumfangreiche und sich ergänzende Erfahrungsschatz, zusammen mit demVorstandskollegen Dr. Herbert Schneidemann, ist in einem sehranspruchsvollen Markt äußerst wichtig und wird derVersicherungsgruppe weiterhin exzellente Marktchancen eröffnen."Dr. Herbert Schneidemann verantwortet weiterhin als Vorsitzenderder Gruppe insgesamt das Lebensgeschäft sowie die Ressorts Personal,Risikomanagement, Recht und Revision, während Martin Gräfer imVorstand der Bayerischen das Kompositgeschäft sowie die BereicheVertrieb, Marketing, IT, Unternehmensorganisation und Digitalisierungsowie den Kundenservice steuert und Aufsichtsratsvorsitzender derneugeschaffenen Bayerischen Digital AG ist. Thomas Heigl verantwortetdie Ressorts Komposit Aktuariat, Komposit Schaden, RückversicherungKomposit und Kapitalanlagen.Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet undbesteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherunga.G. (Konzernmutter), Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AGund der Sachgesellschaft Bayerische Beamten Versicherung AG. Diegesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen mehr als 500 MillionenEuro. Es werden Kapitalanlagen von rund 4,5 Milliarden Euro verwaltetund mehr als 700.000 Kunden betreut. Die Bayerische sieht sich alsSpezialist für Vorsorge und Prävention und will dazu beitragen,vielleicht sogar das Versichern überflüssig zu machen.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeWolfgang Zdral, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8258, Telefax (089) 6787-718258E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.deOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuell