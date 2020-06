Versicherungsgruppe die Bayerische steigt bei Investmentfirma Yabeo ein

München (ots) - Die Versicherungsgruppe die Bayerische hat Anteile des Fonds Yabeo Venture Tech AG erworben und hält damit aktuell ca. 15 Prozent. Zusätzlich erhält die Bayerische einen Sitz im Aufsichtsrat. Yabeo ist eine Investmentfirma, die in junge technologieorientierte Unternehmen investiert."Wir sind stetig auf der Suche nach innovativen Themen und Projekten, mithilfe derer wir marktfähige Lösungen und Produkte vorantreiben können", sagt Thomas Heigl, Vorstand der Bayerischen. "Das Investment in Yabeo ermöglicht uns einen hervorragenden Zugang zu Know-how in attraktiven Zukunftsmärkten. Gleichzeitig bringt es uns unserem Ziel, ein Netzwerk aus Unternehmen verschiedenster Branchen aufzubauen, von dem alle Beteiligten profitieren, einen großen Schritt näher.""Wir freuen uns sehr, die Bayerische als agilen Investor aus dem Versicherungsumfeld an Bord begrüßen zu dürfen", sagt Dr. Gerrit Seidel, Managing Director bei Yabeo. "Neben Unternehmern, Family Offices und einer Bank haben wir damit einen Investor gewinnen können, der unseren proaktiven Investment Ansatz bei der unternehmerischen Weiterentwicklung unserer Beteiligungen sehr schätzt und damit gleichzeitig an der Innovationskraft des gesamten Ökosystems von Yabeo partizipiert."Yabeo investiert bereits im Frühstadium in junge Unternehmen aus den Bereichen Fintech, InsurTech, HealthTech und DeepTech, die in ihrem Segment mithilfe neuer Technologien und innovativer Geschäftsmodelle federführend sind. Der regionale Fokus liegt dabei zu 50 Prozent auf der DACH-Region mit Deutschland, Österreich und der Schweiz, zu 30 Prozent auf Europa sowie zu weiteren 20 Prozent auf den USA und Asien.Die Zielunternehmen sind überwiegend in Branchen tätig oder verfolgen Geschäftsmodelle, die darauf abzielen, die Lebenssituation von Menschen durch die gezielte Nutzung der Vorteile der Digitalisierung nachhaltig zu verbessern oder auch benachteiligten Menschen Zugang zu attraktiven Arbeitsplätzen zu ermöglichen. So investierte Yabeo unter anderem in auticon, einer weltweiten IT-Beratung durch Asperger Autisten oder in Tappwater, ein Unternehmen, das nachhaltige Wasserfilter für sauberes Trinkwasser zur Verfügung stellt. Ebenso ist das Gesundheitswesen ein Fokus der Geschäftstätigkeit von Yabeo.Globale Trends wie Bevölkerungswachstum, eine alternde Gesellschaft sowie Digitalisierung sollten den Bedarf an innovativen Lösungen in diesen Bereichen in den kommenden Jahren weiter erhöhen.Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG und der Sachgesellschaft Bayerische Beamten Versicherung AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen rund 600 Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich und liegt dabei weit über dem Branchenschnitt. Es werden Kapitalanlagen von über 4,5 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 6.000 persönliche Berater stehen den Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat der Neuen Bayerischen Leben in einer aktuellen umfangreichen Unternehmensanalyse erneut die Qualitätsnote A+ ("sehr gut") verliehen.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeWolfgang Zdral, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8258, Telefax (089) 6787-718258E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: http://www.diebayerische.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/36847/4623453OTS: die BayerischeOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuell