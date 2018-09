Versicherungsgruppe die Bayerische spendet 5000 Euro an Deutsche Cleft Kinderhilfe e.V. (FOTO)

München (ots) -Die Versicherungsgruppe die Bayerische engagiert sich für Menschenin Not und hat das 7. Charity Mixed Masters Tennisturnier des VereinsTC Grün-Weiss Luitpoldpark mit einer Spende von 5000 Euro an dieDeutsche Cleft Kinderhilfe e.V. unterstützt."Es macht mich sehr stolz, dass die Bayerische mit ihrer Spendeunseren Partnerverein und damit dieses wichtige soziale Projekt mitvollem Tatendrang unterstützen kann", sagt Martin Gräfer, Vorstandder Bayerischen.Weiterer Ausrichter des Turniers ist die Praxis von Dr. OliverBlume und Dr. Michael Back. Dr. Oliver Blume setzt sich im Rahmen derOrganisation Deutsche Cleft Kinderhilfe e.V. für die umfassendeBehandlung von Kindern mit Lippen-Kiefer-Gaumenspalten in denKrisengebieten Ostafrikas ein. Alle Einnahmen des Charity-Eventskommen dem genannten sozialen Projekt zu Gute."Ein wichtiger Unterschied meiner Arbeit im Vergleich zu anderenHilfsorganisationen ist der, dass ich nicht nur behandle, sondernauch die einheimischen Chirurgen in den Ländern seit vielen Jahrenausbilde. So gebe ich Hilfe zu Selbsthilfe - der Schlüssel zurNachhaltigkeit ", sagt Dr. Oliver Blume.Die Versicherungsgruppe die Bayerische hat für die Saisons 2018und 2019 mit dem TC Grün-Weiß Luitpoldpark ein Sponsoring-Engagementvereinbart. Der TC Grün-Weiß Luitpoldpark hat eine führende Rolle imTennissport in München und Umgebung. Die erste Damenmannschaft desVereins ist seit 2009 - mit Unterbrechung von einer Saison - in derzweiten Bundesliga aktiv. Insgesamt zählt der Tennisverein rund 800Mitglieder.Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet undbesteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherunga.G. (Konzernmutter), Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AGund der Sachgesellschaft Bayerische Beamten Versicherung AG. Diegesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen rund 440 MillionenEuro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich und liegtdabei weit über dem Branchenschnitt. Es werden Kapitalanlagen vonüber 4,5 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 6.000 persönlicheBerater stehen den Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung.Die Ratingagentur Assekurata hat der Neuen Bayerischen Leben in eineraktuellen umfangreichen Unternehmensanalyse erneut die QualitätsnoteA+ ("sehr gut") verliehen.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeWolfgang Zdral, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8258, Telefax (089) 6787-718258E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.deOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuell