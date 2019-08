Versicherungsgruppe die Bayerische setzt auf neuartige Beratungssoftware von dWerk

München (ots) - Die Versicherungsgruppe die Bayerische starteteine Kooperation mit dem Software-Dienstleister dWerk und stelltdamit erneut ihre Innovationskraft unter Beweis. Mit derSoftware-Lösung von dWerk können gerade Vermittler mit kleinerenBetrieben neue Zielgruppen in der betrieblichen Altersvorsorge (bAV)erschließen.Die Software ist einzigartig und versetzt Vermittler in die Lage,mit Hilfe von interaktiven Videos zur bAV auch größere Unternehmenmit vielen Mitarbeitern innerhalb kürzester Zeit beraten zu können.Der Clou: Die Beratung übernimmt komplett die Software. Ein Moderatorim Video führt nicht nur durch das Thema bAV, sondern stellt demKunden direkt Fragen. Die entsprechenden Antworten kann der Nutzerdann im Video-Player anklicken. Auf diesem Weg hat der Kunde dieMöglichkeit, sich ein persönliches Angebot berechnen zu lassen sowieunmittelbar digital abzuschließen."Mit der Kooperation mit dWerk gehen wir einen weiteren Schritt inRichtung unserer Vision, uns vollumfänglich auf den Kundenauszurichten", sagt Martin Gräfer, Vorstand der Bayerischen.Maximilian Buddecke, Leiter Partner- und Kooperationsvertriebergänzt:"Dabei möchten wir aber keinesfalls unsere Vermittlerüberflüssig machen. Im Gegenteil: Es ist unser Ziel, ihre Arbeit inder bAV-Beratung zu vereinfachen."Die ersten Projekte mit der Software-Lösung von dWerk zeigtenbereits großen Erfolg. "Wir konnten eine Wandlungsquote vondurchschnittllich 35 Prozent feststellen - das bedeutet, dass sichvon 100 Mitarbeitern 70 den Videofilm anschauen", sagt TorstenBurkart, Geschäftsführer von dWerk. "Und etwa die Hälfte davonschließt eine bAV ab. Zum Vergleich: Die bisherigen Wandlungsquotenliegen oftmals bei unter 15 Prozent."Das Angebot, bei der die Arbeitnehmer-Beratung komplett von einerSoftware übernommen werden kann, ist auf dem Markt neu. Dabei werdendie Vorschriften der BaFin, des VVG, der Datenschutzbehörden undanderer Instanzen ausnahmslos erfüllt.Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet undbesteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherunga.G. (Konzernmutter), Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AGund der Sachgesellschaft Bayerische Beamten Versicherung AG. Diegesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen mehr als 500 MillionenEuro. Es werden Kapitalanlagen von rund 4,5 Milliarden Euro verwaltetund mehr als 700.000 Kunden betreut. Die Bayerische sieht sich alsSpezialist für Vorsorge und Prävention und will dazu beitragen,vielleicht sogar das Versichern überflüssig zu machen.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeWolfgang Zdral, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8258, Telefax (089) 6787-718258E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.deOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuell