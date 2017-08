Die Versicherungsgruppe die Bayerische schafft sozial gebundenen Wohnraum in München

München (ots) - Die Versicherungsgruppe die Bayerische errichtet120 neue Wohnungen in München - 40 Prozent davon sind sozialgebunden. Die Genehmigung für das Bauvorhaben ist jetzt erteilt. DieArbeiten am ersten Bauabschnitt dauern bis 2019."Die Bayerische hat mit dem Bauvorhaben ein ambitioniertes Projektgestartet. Besonders freue ich mich darüber, dass wir einen Anteildem sozialen Wohnungsmarkt der Stadt München zur Verfügung stellen",sagt Thomas Heigl, Vorstand der Versicherungsgruppe die Bayerische.In der Andernacherstraße im Münchner Stadtteil Moosach entstehenzwei Neubauten mit geförderten Wohnungen. Sie entsprechen strengenEnergieeffizienzstandards. Das sogenannte Effizienzhaus 70 steigertdie Energieeffizienz durch einen 30 Prozent geringeren Verbrauch. DieWohnungen werden rollstuhlgerecht und erhalten Aufzüge. Frei werdendeUnterkünfte in bestehenden Gebäuden vermietet die Bayerische auch alsSozialwohnungen.Dachaufstockungen der Häuser schaffen zusätzlich neuen Wohnraum.Zudem baut die Bayerische eine Tiefgarage mit über 150 Stellplätzensowie weitere Abstellflächen für Fahrräder. Eine Neugestaltung derInnenhöfe mit neuen Kinderspielplätzen ist ebenfalls geplant.Für eine sozial gebundene Wohnung können sich Wohnungssuchendebewerben, deren Antrag auf eine Registrierung für eine geförderteUnterkunft bewilligt wurde und die die Voraussetzungen hinsichtlichEinkommen und Haushaltsgröße erfüllen. Die Anfragen erfolgen über dasOnline-Portal SOWON Soziales Wohnen online der Stadt München.Moosach im Münchner Nordwesten ist durch die Nähe zum Zentrum undeine gute Verkehrsanbindung ein beliebtes Wohnviertel. DasOlympia-Einkaufszentrum in unmittelbarer Umgebung bietet durch dieU-Bahn-Station sowohl eine Anbindung an den öffentlichen Nahverkehrals auch Geschäfte des täglichen Bedarfs.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeWolfgang Zdral, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8258, Telefax (089) 6787-718258E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.deOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuell