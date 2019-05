Versicherungsgruppe die Bayerische kooperiert mit Start-up happybrush

München (ots) - Die Versicherungsgruppe die Bayerische arbeitet absofort bei ihrer Zahnzusatzversicherung mit dem Münchner Start-uphappybrush GmbH zusammen. happybrush wurde vor drei Jahren gegründetund bietet qualitativ hochwertige und vergleichsweise preisgünstigeelektrische Zahnbürsten sowie Zahnpasta an.Im Zuge der neuen Zusammenarbeit bekommen alle Kunden derBayerischen, die eine Zahnzusatzversicherung Zahn Prestige onlineabschließen, das "Schall Vibe 3"-StarterKit mit der elektrischenSchall-Zahnbürste VIBE 3 (http://ots.de/1hkKT1) im Rahmen derIndividualprophylaxe kostenfrei zur Verfügung gestellt. Dies wurdezudem in die Tarifbedingungen der Leistungsvariante Prestigeaufgenommen."Happybrush ist ein junges, modernes und ideenreiches Unternehmen- wir freuen uns sehr, dass wir beim wichtigen ThemaZahnzusatzversicherung so eng kooperieren", sagt Martin Gräfer,Vorstand der Versicherungsgruppe die Bayerische. "Das unterstreichtzugleich den Anspruch der Bayerischen, immer wieder aufs Neueinnovative Lösungen für unsere Kunden zu finden."Die Stiftung Warentest verlieh der Zusatzversicherung ZahnPrestige im April 2019 erneut die Bestnote "sehr gut" (0,5). DerTarif der Bayerischen schnitt unter den 234 getesteten Angeboten(Finanztest Ausgabe 5/2019) als Testsieger ab.Die Zahnzusatzversicherung der Bayerischen gibt es in den dreiLeistungsvarianten Smart, Komfort und Prestige. Der Prestige-Tarifbietet volle Kostenübernahme bei Zahnbehandlung und -ersatz. DieZahnzusatzversicherungen Prestige und Komfort enthalten außerdemKieferorthopädie in jedem Alter sowie weitergehende Maßnahmen zurSchmerzausschaltung wie Akupunktur, Narkose und Hypnose. Dieprofessionelle Zahnreinigung ist in allen Tarifen jährlich inklusive- und das ohne Wartezeit.Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet undbesteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherunga.G. (Konzernmutter), Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AGund der Sachgesellschaft Bayerische Beamten Versicherung AG. Diegesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen rund 500 MillionenEuro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich und liegtdabei weit über dem Branchenschnitt. Es werden Kapitalanlagen vonüber 4,5 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 6.000 persönlicheBerater stehen den Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung.Die Ratingagentur Assekurata hat der Neuen Bayerischen Leben in eineraktuellen umfangreichen Unternehmensanalyse erneut die QualitätsnoteA+ ("sehr gut") verliehen.Die happybrush GmbH wurde im Jahr 2016 von Florian Kiener undStefan Walter gegründet. Das Münchner Start-up ist auf ästhetischeMundpflegeprodukte spezialisiert. Beide Gründer verfügen auf diesemGebiet über tief reichende Expertise, da sie früher bei Procter &Gamble tätig waren, zu deren Markenportfolio unter anderem OralB undblendamed gehören. Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Siebitte https://www.happybrush.de.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeWolfgang Zdral, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8258, Telefax (089) 6787-718258E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.deOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuell