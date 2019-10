Versicherungsgruppe die Bayerische erneut für Familienfreundlichkeit ausgezeichnet

München (ots) - Für ihre besonders familienfreundlichePersonalpolitik erhält die Versicherungsgruppe die Bayerische erneutdas Zertifikat "audit berufundfamilie". Die Verleihung des von dergemeinnützigen Hertie Stiftung ins Leben gerufenen Zertifikatsbestätigt die Vorreiteiterstellung der Versicherungsgruppehinsichtlich der Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatlebenihrer Mitarbeitenden. Bereits seit 2013 nimmt die Bayerischeerfolgreich an dem Programm teil und hat nun die Re-Auditierungerhalten."Bedingungen zu schaffen, in denen sich unsere Mitarbeitendenentfalten und gute Arbeit leisten können, ist uns ein elementaresAnliegen" sagt Dr. Herbert Schneidemann, Vorstandsvorsitzender derVersicherungsgruppe die Bayerische. "Dabei ist es uns besonderswichtig, auf die Lebenssituationen unserer Mitarbeiterinnen undMitarbeiter individuell einzugehen sowie Angebote zu entwickeln undauszubauen, durch die sich Arbeit und Privatleben bestmöglichmiteinander vereinbaren lassen.""Die abermalige Verleihung des "audit berufundfamilie" Zertifikatssehen wir als Bestätigung unserer vielseitigen Bemühungen in Richtungeiner bestmöglichen Vereinbarkeit von Beruf und Familie", sagtAlexander Müller-Benz, Leiter der Personalabteilung der Bayerischen."Es freut uns deshalb sehr, dass Maßnahmen wie die Einführung desEltern-Kind-Büros oder unsere Kooperation mit dem pme Familienserviceauch von unabhängiger Stelle so positiv bewertet werden."Externe Auditoren führten im Vorfeld mehrere aufwändige Prüfungender familiengerechten Unternehmenskultur durch, um die bereitseingeleiteten und umgesetzten Personalmaßnahmen ebenso unter die Lupezu nehmen wie neue Projekte für die kommenden drei Jahre zuvereinbaren. Nach erfolgreichem Abschluss dieses Prozesses entschiedein unabhängiges, prominent mit Vertretern aus Wirtschaft,Wissenschaft, Politik und Verbänden besetztes Kuratorium über dieErteilung des Zertifikats zum audit.Schon seit Jahren unternimmt die Bayerische Maßnahmen zurGewährleistung eines gelungenen Ausgleichs zwischen Arbeits- undPrivatleben. Besonders flexible Arbeits- und Zeitmodelle erleichterneine individuelle Einteilung des Alltags. Durch die Entwicklungverschiedener zusätzlicher Angeboten geht die Versicherungsgruppe aufdie jeweilige persönliche Lebenssituation ihrer Mitarbeitenden ein.Im Bereich Gesundheitsmanagement weist die Bayerische eineVielzahl von Angeboten für Mitarbeitende auf - vonVorsorgeuntersuchungen und Beratungen des Betriebsarztes, überSport-Aktivitäten bis hin zu wiederkehrenden Aktionen wie derTeilnahme am Firmenlauf in München.Die Entscheidung zum Bau einer unternehmenseigenen Kita, dieUmsetzung von Job-Sharing und die kindgerechte Gestaltung desEltern-Kind-Büros erleichtern Eltern ihren Alltag zwischen Beruf undFamilie in Einklang zu bringen. Durch die Kooperation mit dem pmeFamilienservice haben die Mitarbeitenden Zugang zu Kinderbetreuung,Heim- und Altenbetreuung sowie Lebenslagen-Coachings. RegelmäßigeMitarbeiterbefragungen liefern Aufschluss über weitereOptimierungspotentiale.Zusätzliche Maßnahmen, welche die Bayerische zur weiterenVerbesserung der Familienfreundlichkeit vorbereitet, sind dieEinführung eines Kontakthalteprogramms für Mitarbeitende infamilienbedingten längeren Auszeiten, ein Mentor-Programm für Frauenin Führungspositionen und eine stärkere Einbindung des Themas Pflege.Auch einen Familientag sowie die familiengerechte Organisation vonMeetings möchte die Versicherungsgruppe einführen.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeWolfgang Zdral, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8258, Telefax (089) 6787-718258E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.deOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuell