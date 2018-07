Versicherungsgruppe die Bayerische erhält erneut A+ 'Sehr gut' beim Assekurata-Unternehmensrating (FOTO)

München (ots) -Die Ratingagentur Assekurata erteilt der Versicherungsgruppe dieBayerische erneut die Qualitätsnote A+ ("sehr gut"). Das Ratingerhält die Lebensversicherungstochter der Bayerischen, die NeueBayerische Beamten Lebensversicherung AG. Die Spitzenauszeichnung"sehr gut" bekommt das Unternehmen auch in den TeilkategorienSicherheit, Erfolg, Kundenorientierung und Wachstum/Attraktivität amMarkt."Dieses herausragende Ergebnis erfüllt uns mit Stolz", sagt Dr.Herbert Schneidemann, Vorstandsvorsitzender der Versicherungsgruppedie Bayerische. "Die vierte Auszeichnung in Folge zeigt zum einen,dass sich unsere Strategie bewährt und zum anderen, dass wirkontinuierlich am Erfolg des Unternehmens arbeiten."Das unabhängige Assekurata-Expertenteam hebt die Sicherheitslageder Neuen Bayerischen Beamten Lebensversicherung AG (BL) weiterhinmit der Bewertung "sehr gut" hervor. Die Bewertung basierthauptsächlich auf einer signifikant höheren Eigenkapitalquote der BLim Vergleich zum Marktdurchschnitt.In der Bewertung der Teilqualität Kundenorientierung kann sich dieBL von gut auf sehr gut steigern. Maßgeblichen Anteil daran hat diejüngste Kundenbefragung des Analysehauses Assekurata. "NachAuffassung von Assekurata bringt das deutlich verbesserteBefragungsergebnis die Zufriedenheit der Kunden mit den umfangreichenMaßnahmen der Gesellschaft in den operativen Service- undFachabteilungen zum Ausdruck."Neben der Sicherheitslage, der Kundenorientierung und demGeschäftserfolg stuft der Unternehmensbericht des Ratings auch dieAttraktivität am Markt als überdurchschnittlich ein. "Aufqualitativer Ebene sieht Assekurata bei der BL enormeWachstumspotenziale, die sich maßgeblich aus einem attraktivenPreis-Leistungs-Angebot der Produkte, einer effizientenBetreuungsstruktur im Vertrieb und einer hohen Innovationskraft desUnternehmens speisen."Das Rating-Ergebnis ist eine Bestätigung für die überzeugendeProduktwelt der Bayerischen: "Mit zielgruppengerechten Produktensowie klar definierten Produktzielen und -inhalten nimmt die BL eineVorreiterrolle am Markt ein." Assekurata stellt besonders dieEinführung einer nachhaltigen Produktwelt unter dem Schirm derPangaea Life GmbH heraus, in welcher gerade die Investment-Rente alsfondsgebundene Rentenversicherung punkten kann. "Damit erschließt dieBL die Zielgruppe der bewussten Konsumenten, die persönlicheAbsicherung und Vorsorge mit Nachhaltigkeit verbinden", so derRating-Bericht.Der komplette Bericht kann unter http://ots.de/HXZJ07 abgerufenwerden.Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet undbesteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherunga.G. (Konzernmutter), Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AGund der Sachgesellschaft Bayerische Beamten Versicherung AG. Diegesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen rund 460 MillionenEuro. Es werden Kapitalanlagen von über 4 Milliarden Euro verwaltetund mehr als 6.000 persönliche Berater stehen den Kunden derBayerischen persönlich bundesweit zur Verfügung.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeWolfgang Zdral, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8258, Telefax (089) 6787-718258E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.deOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuell