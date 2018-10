Versicherungsgruppe die Bayerische erhält Höchstnote im Belastungstest von Morgen & Morgen

München (ots) - Die Versicherungsgruppe die Bayerische erhält vomAnalysehaus Morgen und Morgen (M&M) die Wertung "ausgezeichnet" inderen aktuellen Belastungstest."Die Rating-Höchstnote freut uns ungemein", sagt Martin Gräfer,Vorstand der Bayerischen. "Die Ergebnisse bestätigen unsereBemühungen, unsere Bilanzstärke und Stabilität nachhaltig undkontinuierlich zu verbessern - zum Wohle unserer Kunden."Der M&M Belastungstest beurteilt Versicherer hinsichtlichSolvabilität und ihrer Krisenfestigkeit in der Zukunft. Grundlage desM&M Belastungstests ist die nach gesetzlichen Vorgaben berechneteSolvency-II-Bedeckungsquote ohne Übergangsmaßnahmen und ohneVolatilitätsanpassungen.Der Belastungstest von Morgen & Morgen soll die unterschiedlichenBerechnungsmethoden, Übergangsmaßnahmen und Volatilitätsanpassungenin einem einzigen Bewertungsverfahren vergleichbar zu machen.Darüber hinaus erteilte die Ratingagentur Assekurata derVersicherungsgruppe in einem umfangreichen Unternehmensrating im Julidieses Jahres erneut die Qualitätsnote A+ ("sehr gut"). Das Ratingerhält die Lebensversicherungstochter der Bayerischen, die NeueBayerische Beamten Lebensversicherung AG. Die Spitzenauszeichnung"sehr gut" bekommt das Unternehmen auch in den TeilkategorienSicherheit, Erfolg, Kundenorientierung und Wachstum/Attraktivität amMarkt.Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet undbesteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherunga.G. (Konzernmutter), Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AGund der Sachgesellschaft Bayerische Beamten Versicherung AG. Diegesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen rund 440 MillionenEuro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich und liegtdabei weit über dem Branchenschnitt. Es werden Kapitalanlagen vonüber 4,5 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 6.000 persönlicheBerater stehen den Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung.Die Ratingagentur Assekurata hat der Neuen Bayerischen Leben in eineraktuellen umfangreichen Unternehmensanalyse erneut die QualitätsnoteA+ ("sehr gut") verliehen.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeWolfgang Zdral, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8258, Telefax (089) 6787-718258E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.deOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuell