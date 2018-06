Versicherungsgruppe die Bayerische erhält German Innovation Award 2018

München (ots) - Die Bayerische erhält gemeinsam mit demAlsterspree Verlag den German Innovation Award 2018. Die Jury desRats für Formgebung verleiht der von Alsterspree initiierten undbetriebenen Onlinemesse profino den Preis in der Kategorie "B2BInformation Technologies". Die Bayerische hat die Idee in derStartphase mitentwickelt."Wir sind sehr stolz auf diese Ehrung", sagt Maximilian Buddecke,Leiter Partner- und Kooperationsvertrieb der Bayerischen. "Sie zeigt,dass sich der Mut auszahlt, innovative Ideen in die Tat umzusetzen."Die Onlinemesse für Versicherungsmakler überzeugte die Jury ausunabhängigen Fachleuten aus Industrie, Wissenschaft undFinanzwirtschaft und setzte sich gegen über 650 andere Teilnehmerdurch. Entstanden ist die Neuerung durch die Zusammenarbeit vomBetreiber Alsterspree Verlag und der Bayerischen, die gemeinsam diesezukunftsweisende Idee unterstützten und marktreif machten.Was zeichnet der German Innovation Award aus? Chancen auf denPreis haben branchenübergreifend Produkte und Lösungen, die sichdurch einen Mehrwert und Nutzerzentrierung von bisherigen Angebotenabheben.Profino ist eine Plattform für Informationsbeschaffung, Vernetzungund Vermittlerqualifizierung mit über 40 Ausstellern, darunterVersicherungs- und Investmentgesellschaften, Serviceanbieter undMaklerpools aus der Finanzbranche. Über 7.000 Makler nutzen dieAngebote weniger als ein Jahr nach der Einführung und machen profinozum größten digitalen Marktplatz für Vermittler in Deutschland.Betreiber der Plattform ist der Alsterspree Verlag in Hamburg. DiePreisverleihung fand am 6. Juni 2018 im Deutschen TechnikmuseumBerlin statt.Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet undbesteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherunga.G. (Konzernmutter), Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AGund der Sachgesellschaft Bayerische Beamten Versicherung AG. Diegesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen mehr als 460 MillionenEuro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich und liegtdabei weit über dem Branchenschnitt. Es werden Kapitalanlagen vonüber 4,5 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 6.000 persönlicheBerater stehen den Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung.Die Ratingagentur Assekurata hat der Neuen Bayerischen Leben in eineraktuellen umfangreichen Unternehmensanalyse erneut die QualitätsnoteA+ ("sehr gut") verliehen.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeWolfgang Zdral, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8258, Telefax (089) 6787-718258E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.deOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuell