Versicherungsgruppe die Bayerische bringt gemeinsam mit Markel eine Cyber-Police für Unternehmen auf den Markt

München (ots) - Die Bayerische bietet in Kooperation mit MarkelInternational Deutschland, einem Spezialversicherer fürunternehmerische Risiken, eine Versicherung gegen Cyber-Schäden fürUnternehmen an, die "Cyber Multi Risk". Einmalig in Deutschland:Firmen können sich ihren maßgeschneiderten Versicherungsschutz mitnur wenigen Klicks online zusammenstellen und gleich berechnen. Dabeimacht es das modulare Bausteinkonzept sehr einfach, einzelneKomponenten je nach Bedarf hinzuzufügen oder abzuwählen."Wir freuen uns, in Kooperation mit Markel eineVersicherungslösung anbieten zu können, die nicht nur bedarfsgerecht,sondern auch schnell und unkompliziert abschließbar ist", sagt MartinGräfer, Vorstand der Bayerischen. "Das bietet einen außergewöhnlichenKomfort für Vertriebspartner und gewerbliche Kunden.""Cyber-Angriffe können nicht nur äußerst teuer werden, sondernlegen im schlimmsten Fall gesamte Unternehmen lahm", sagt FrederikWulff, Hauptbevollmächtigter der deutschen Niederlassung von MarkelInternational in Deutschland. "Deshalb ist es gerade auch fürmittelständische Unternehmen, die beispielsweise mit sensiblenKundendaten umgehen, wichtig, sich gegen Cyber-Schäden abzusichern."Die Cyber Multi Risk besteht aus sechs beliebig kombinierbarenKomponenten, einzig der Baustein Cyber-Dateneigenschaden ist festerBestandteil der Police. Es besteht Versicherungsschutz beiBeschädigung, Zerstörung, Veränderung, Blockierung oder Missbrauchvon IT-Systemen, Programmen oder elektronischen Daten infolge einesHacker-Einbruchs. Die Kosten für die IT-Forensik sowie die Entfernungder Schadsoftware und Installation neuer Sicherheitssoftware werdenübernommen.Der Cyber-Betriebsunterbrechungs-Baustein sorgt für Schutzaufgrund des Ausfalls von IT-Systemen. Ein Baustein gegenCyber-Forderungen enthält die Police ebenfalls. Somit sindUnternehmen gegen erpresserische Forderungen abgesichert. DieCyber-Zahlungsmittelschaden-Komponente gewährleistet unter anderemVersicherungsschutz bei Verlust oder Beschädigung vonKreditkartendaten und -programmen. DerCyber-Vertrauensschadens-Baustein versichert Vermögenseigenschädendurch vorsätzliche Verwirklichung von Vermögensdelikten wie Betrug,Unterschlagung oder Diebstahl. Die Cyber-Haftpflicht deckt Folgen vonVerstößen gegen Cyber-Sicherheit, Datenschutz sowieGeheimhaltungspflichten und Datenvertraulichkeitserklärungen ab.Der Versicherungsschutz gilt weltweit und umfasst alle Variantenvon Schadsoftware-Infektionen - von Viren über Würmer bis hin zuTrojanern. Eine Einschränkung auf gezielte Angriffe gibt es nicht.Die Police sichert sowohl alle Arten von Cyber-Angriffen als auchCyber-Einbrüchen ab. Jegliche Daten, insbesondere Kundendaten, wiebeispielsweise Kreditkarten und E-Mail-Accounts, sind in der CyberMulti Risk mitversichert. Zudem ist eine primäre Cyber-Deckung ohneSubsidiarität gegeben.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeWolfgang Zdral, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8258, Telefax (089) 6787-718258E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.deOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuell