Versicherungsgruppe die Bayerische: Zusammenarbeit mit Samuel Koch (FOTO)

München (ots) -Die Versicherungsgruppe die Bayerische arbeitet ab sofort mit demSchauspieler Samuel Koch als Markenbotschafter zusammen. Ein ganzbesonderer Fokus der Zusammenarbeit liegt in allen Themen rund umeine mögliche Berufsunfähigkeit (BU) sowie der erforderlichenVorsorge hierzu. Der 30-Jährige gehört seit September 2014 zum festenEnsemble des Staatstheaters in Darmstadt. Bekannt ist er auch alsAutor der Bücher "Zwei Leben" und "Rolle vorwärts"."Samuel Koch weiß, wie wichtig finanzielle Absicherung im Fall derFälle ist", sagt Martin Gräfer, Vorstand der Bayerischen. "Mit seinembemerkenswerten Lebenslauf und seiner unglaublich positivenEinstellung ist er ein glaubwürdiger und vor allen Dingenauthentischer Fürsprecher. Wir sind glücklich darüber gerade ihn fürdie Bayerische und unsere BU-Lösungen gewonnen zu haben.""Gerne unterstütze ich die Kampagne der Bayerischen zum ThemaAbsicherung bei Berufsunfähigkeit" sagt Samuel Koch dazu. "Denn dasLeben geht weiter, als man denkt."Die Fakten: Jeder vierte Beschäftigte in Deutschland kann aufgrundgesundheitlicher Probleme irgendwann nur noch eingeschränkt oderüberhaupt nicht mehr arbeiten. Über 400.000 Menschen beantragenjährlich eine Erwerbsunfähigkeitsrente. Trotzdem verkennen immer nochzu viele Menschen das Risiko und haben auch keine Absicherung.Mit der Kampagne und dem Einsatz von Samuel Koch möchte dieBayerische dies ändern. Gemeinsames Anliegen ist, das Bewusstsein fürBU-Absicherung zu fördern.Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet undbesteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherunga.G. (Konzernmutter), Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AGund der Sachgesellschaft Bayerische Beamten Versicherung AG. Diegesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen mehr als 460 MillionenEuro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich und liegtdabei weit über dem Branchenschnitt. Es werden Kapitalanlagen vonüber 4,5 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 6.000 persönlicheBerater stehen den Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung.Die Ratingagentur Assekurata hat der Neuen Bayerischen Leben in eineraktuellen umfangreichen Unternehmensanalyse erneut die QualitätsnoteA+ ("sehr gut") verliehen.