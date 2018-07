Versicherungsgruppe die Bayerische: Vorstandsvorsitzender verlängert Vertrag (FOTO)

München (ots) -Der Aufsichtsrat der Versicherungsgruppe die Bayerische hat jetztden Vertrag des Vorstandsvorsitzenden Dr. Herbert Schneidemann (50)um fünf weitere Jahre verlängert. Dr. Schneidemann ist seit 2012Vorsitzender, seit 2008 gehört er dem obersten Leitungsgremium an."Wir sind glücklich, dass wir mit der Vertragsverlängerung von Dr.Herbert Schneidemann nun eine langfristige Planungssicherheit habenund die überaus positive Entwicklung des Unternehmens kontinuierlichfortführen können", sagt Rolf Koch, Aufsichtsratsvorsitzender derBayerischen. "Der umfangreiche und sich ergänzende Erfahrungsschatz,zusammen mit den Vorstandskollegen Martin Gräfer und Thomas Heigl,ist in einem sehr anspruchsvollen Markt äußerst wichtig und wird derVersicherungsgruppe weiterhin exzellente Marktchancen eröffnen."Dr. Herbert Schneidemann kam über Stationen bei HUK-Coburg Lebenund dem Dachverband GDV zur Bayerischen. Der promovierte Mathematikersitzt in diversen Gremien des GDV und der Deutschen Aktuarvereinigungund ist Vorsitzender des Vereins Deutscher Lebensversicherer.Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet undbesteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherunga.G. (Konzernmutter), Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AGund der Sachgesellschaft Bayerische Beamten Versicherung AG. Diegesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen mehr als 440 MillionenEuro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich und liegtdabei weit über dem Branchenschnitt. Es werden Kapitalanlagen vonüber 4,5 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 6.000 persönlicheBerater stehen den Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung.Die Ratingagentur Assekurata hat der Neuen Bayerischen Leben in eineraktuellen umfangreichen Unternehmensanalyse erneut die QualitätsnoteA+ ("sehr gut") verliehen.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeWolfgang Zdral, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8258, Telefax (089) 6787-718258E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.deOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuell