Versicherungsgruppe die Bayerische: Makler- und Kooperationsvertrieb stellt sich neu auf

München (ots) - Die Bayerische baut ihren Maklervertrieb unterLeitung von Maximilian Buddecke um: Der "Partner- undKooperationsvertrieb" entsteht. Neben einer neuen Aufbauorganisationwerden Profile und Verantwortlichkeiten in den Regionen neuausgerichtet. Die rund 25 bundesweit aktiven Regionalleiter undVertriebsdirektoren unterstützen Makler, Mehrfachagenten undKooperationen und werben für eine aktive Zusammenarbeit mit derBayerischen. Dabei werden diese mit umfassenden Vollmachtenausgestattet, um einen spürbaren Mehrwert bieten zu können.Organisiert werden die Regionalleiter in dreiVertriebsdirektionen. Die Leitung der Vertriebsdirektion Nordverantwortet Mathias Clemens, die Vertriebsdirektion Mitte BjörnFischer und die Vertriebsdirektion Süd Daniel Regensburger. DerSupport für überregionale Vertriebe wird in der neu eingerichtetenVertriebsdirektion Key Account unter Leitung von Thorsten Affeldorganisiert. Außerdem wird für die Betreuung und Gewinnung von Bankeneine eigene Vertriebsdirektion unter Leitung von Volker Eiseleinstalliert.Eine Besonderheit der neuen Aufstellung besteht darin, dass dieRegionalleiter als Repräsentanten der Bayerischen in ihrer RegionAnsprechpartner und Problemlöser für alle in der Region aktivenVertriebspartner der Bayerischen werden - unabhängig davon, ob diesemit einem Maklerpool, einem Verbund oder der Bayerischen direktzusammenarbeiten.Damit kann der Versicherer schneller auf die Anforderungen derVermittler eingehen und einen nochmals verbesserten Service bieten.Die Regionalleiter sind angestellte Mitarbeiter der Bayerischen undals Ansprechpartner für das gesamte Sortiment der Bayerischenverantwortlich. Unterstützt werden diese durch ihre Teampartner imMakler-Dienstleistungs-Center unter der Leitung von Dominik Brandt,einer zentralen Serviceeinheit und dem Underwriting."Mit dem neuen Partner- und Kooperationsvertrieb wollen wirunseren Ambitionen, weitere Marktanteile zu gewinnen, Ausdruckverleihen. Wir bauen auf die Regionen und auch auf denmittelständischen Makler und Mehrfachagenten. Unsere Regionalleiterwerden in der Lage sein, vertriebliche Impulse zu geben und dazubeitragen, konkrete Anforderungen unserer Partner zu lösen.Gleichzeitig heben wir den internen Wettbewerb zwischenDirektanbindungen und Partnern von Maklerpools oder Verbünden auf.Wir wollen jeden Partner, der sich für eine aktive Zusammenarbeit mituns entscheidet, nach besten Kräften unterstützen", führt MartinGräfer, Vorstand der Versicherungsgruppe, aus."Die Regionalleiter sind mehr als nur Betreuer. Sie haben dieAufgabe, etwas voranzubringen, unsere Partner zu unterstützen,wertvollen Input zu liefern und als Spezialist in der jeweiligenRegion aktiv zu sein. Daher sieht unsere neue Strategie nicht nureine Änderung der Struktur vor, sondern auch eine durchgehendeQualifikation unserer Ansprechpartner. Im Rahmen einer aktivenPartnerschaft wollen wir den bestmöglichen Service bieten", ergänztMaximilian Buddecke, Leiter des neuen Vertriebswegs der Bayerischen.Neben den Vertriebsdirektionen gehören die Pangaea Life GmbH unterLeitung von Uwe Mahrt und Daniel Regensburger sowie der digitaleAssekuradeur asspario Versicherungsdienste AG unter Leitung derVorstände Holger Koppius, Frank Löffler und Maximilian Buddecke zumPartner- und Kooperationsvertrieb.Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet undbesteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherunga.G. (Konzernmutter), Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AGund der Sachgesellschaft Bayerische Beamten Versicherung AG. Diegesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen mehr als 460 MillionenEuro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich und liegtdabei weit über dem Branchenschnitt. Es werden Kapitalanlagen vonüber 4,5 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 6.000 persönlicheBerater stehen den Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung.Die Ratingagentur Assekurata hat der Neuen Bayerischen Leben in eineraktuellen umfangreichen Unternehmensanalyse erneut die QualitätsnoteA+ ("sehr gut") verliehen.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeWolfgang Zdral, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8258, Telefax (089) 6787-718258E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.deOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuell