Versicherungsgruppe die Bayerische: Leistungen der Berufsunfähigkeitsversicherung nochmals verbessert

München (ots) - Die Bayerische erweitert für alle ihre Angebote imBereich der Berufs- und Dienstunfähigkeitsversicherung (Smart,Komfort, Komfort plus und Prestige) den Leistungsumfang nochmalsdeutlich. Und die Verbesserungen gelten ohne Mehrbeitrag sogarrückwirkend für alle seit dem 01.11.2017 abgeschlossenen Verträge,ohne dass Kunden oder Berater aktiv werden müssen."Für die Bayerische stellen Lösungen zum Einkommensersatz den Kernder eigenen Unternehmensstrategie dar, daher ist es uns sehr wichtig,für unsere Kunden immer besser zu werden. Gleichzeitig sind wirbestrebt, für Berater eines der besten Angebote am Markt zupräsentieren. Und mit dem erneuten Update unserer Bedingungen gehenwir hier nochmal einen Schritt weiter", erläutert Martin Gräfer,Vorstand der Bayerischen. "Mit unseren Lösungen zurEinkommenssicherung und mit unserem Vorgehen - wenn es darum geht,unsere Kunden im Leistungsfall zu begleiten - wollen wir zu denBesten des Marktes gehören".Die Laufzeit eines BU-Vertrags orientiert sich bei Angestelltenhäufig an der gesetzlichen Regelaltersgrenze und endet spätestens mitdem 67. Lebensjahr. Sollte der Gesetzgeber nach einigen Jahren dasRentenantrittsalter erhöhen, bietet die Bayerische ihren Kunden jetzteine Verlängerungsoption an, um die dann entstehendeAbsicherungslücke zu schließen. Der Versicherungsschutz kann ohneerneute Gesundheitsprüfung angepasst werden, dabei gelten dieRechnungsgrundlagen zu Vertragsbeginn.Auch im Bereich der Nachversicherung hat die Bayerische ihreBU-Bedingungen nochmals verbessert. Der Kunde kann nun seinen Vertragfünfmal - statt dreimal - über ein Nachversicherungsereignis erhöhen.Die im Rahmen der Nachversicherung zulässige BU-Gesamtjahresrenteliegt mit 36.000 Euro weit über dem Marktdurchschnitt. Dreizusätzliche neue Nachversicherungsereignisse schaffen noch mehrFlexibilität für die Kunden.Im Prestige-Tarif der Bayerischen konnten die Kunden auch schonbisher ohne ein besonderes Ereignis den Versicherungsschutz ausbauen.Bislang gab es für die zusätzlich vereinbarte Leistung eine Wartezeitvon drei Jahren, auf die die Versicherungsgruppe in dieserTarifvariante jetzt komplett verzichtet.Die Versicherungsgruppe unterstützt mit einer speziellen Änderungder BU-Bedingungen vor allem auch Kleinunternehmer. Die Bayerischeverzichtet ab sofort im Leistungsfall ab der Tarifvariante Komfortauf die Umorganisation bei Selbstständigen, deren Betrieb weniger alsfünf Mitarbeiter hat.Eine weitere Verbesserung betrifft das Thema Verkehrsverstöße:Fahrlässige und grob fahrlässige Verstöße sowie Verkehrsverstöße, dieeine Ordnungswidrigkeit darstellen, sind bei allen Tarifvariantennicht vom Leistungsausschluss betroffen.Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet undbesteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherunga.G. (Konzernmutter), Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AGund der Sachgesellschaft Bayerische Beamten Versicherung AG. Diegesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen rund 440 MillionenEuro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich und liegtdabei weit über dem Branchenschnitt. Es werden Kapitalanlagen vonüber 4,5 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 6.000 persönlicheBerater stehen den Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung.Die Ratingagentur Assekurata hat der Neuen Bayerischen Leben in eineraktuellen umfangreichen Unternehmensanalyse erneut die QualitätsnoteA+ ("sehr gut") verliehen.