Versicherungsgruppe die Bayerische: Kunden profitieren auch 2020 von hohen Überschüssen in der Altersvorsorge

München (ots) - Private Altersvorsorge bleibt bei der Bayerischen auch in Zeitenvon Nullzinsen lukrativ. Für das Jahr 2020 bietet die Versicherungsgruppe ihrenKunden erneut eine Überschussbeteiligung über Branchen-Niveau: Die laufendeVerzinsung der operativen Lebensversicherungs-Tochter Neue Bayerische BeamtenLebensversicherung AG (BL) beträgt 2,5 Prozent, zusammen mit demSchlussgewinnanteil sowie der Mindestbeteiligung an den Bewertungsreservenbietet das Unternehmen damit eine Gesamtverzinsung von bis zu drei Prozent.Damit passt die Bayerische im Vergleich zum Vorjahr die Gesamtverzinsung nurleicht um 0,4 Prozent nach unten an."Die Bayerische beweist einmal mehr: Vorsorgesparer finden bei uns einensicheren Hafen und können auf unsere über 160-jährige Expertise in derKapitalanlage vertrauen", sagt Dr. Herbert Schneidemann, Vorstandsvorsitzenderder Bayerischen. "Trotz widriger finanzpolitischer Rahmenbedingungen haben wirmit einer ausgewogenen Anlagestrategie und einer weiteren Aufstockung derFinanzpolster eine starke Basis geschaffen - davon werden unsere Kunden auch dienächsten Jahre profitieren."Die Solidität der Versicherungsgruppe die Bayerische unterstreichen aktuelleRatings: Die Lebensversicherungstochter der Bayerischen geht imFinanzstärke-Ranking des unabhängigen Analysehauses RealRate als Sieger hervor.Mit einer Eigenkapitalquote von 9,87 Prozent setzt sich die operativeLeben-Tochter Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG an die Spitze voninsgesamt 57 bewerteten Lebensversicherern. Die Experten des Branchenmagazinsprocontra haben in einer aufwendigen Analyse die Bilanzen deutscherLebensversicherer unter der Lupe genommen. Dabei hat die BL die Bestnote 1+erhalten.Darüber hinaus erteilte die Ratingagentur Assekurata der BL zum fünften Mal inFolge in einem umfangreichen Unternehmensrating erneut die Qualitätsnote A+("sehr gut"). Das Ergebnis "sehr gut" erhielt die Bayerische jeweils in den vierTeilkategorien Sicherheit, Erfolg, Kundenorientierung und Wachstum. Dieexzellente Bewertung der Sicherheitslage, so der Rating-Bericht, "basiertinsbesondere auf der sehr hohen Kapitalausstattung der BL".Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus denGesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), NeueBayerische Beamten Lebensversicherung AG und der Sachgesellschaft BayerischeBeamten Versicherung AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen rund440 Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich undliegt dabei weit über dem Branchenschnitt. Es werden Kapitalanlagen von über 4,5Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 6.000 persönliche Berater stehen den Kundender Bayerischen bundesweit zur Verfügung.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeWolfgang Zdral, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8258, Telefax (089) 6787-718258E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/36847/4473511OTS: die BayerischeOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuell