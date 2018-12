Versicherungsgruppe die Bayerische: Barmenia neuer Kooperationspartner für private Krankenversicherung (FOTO)

München (ots) -Die Versicherungsgruppe die Bayerische arbeitet ab 1. Januar 2019im Bereich der privaten Krankenversicherung (PKV) exklusiv mit derBarmenia Krankenversicherung a.G. aus Wuppertal zusammen."Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Zusammenarbeit mitBarmenia als unseren neuen Anbieter für die privatenKrankenversicherung", sagt Martin Gräfer, Vorstand der Bayerischen."Die Barmenia Krankenversicherung a.G. ist einer der bedeutendstenVersicherungsvereine in Deutschland, sie blickt auf eine ähnlichlange Tradition wie die Bayerische."Frank Lamsfuß, Vertriebsvorstand der Barmenia Versicherungen,ergänzt: "Eine Kooperation gerade im Vollversicherungsgeschäft passthervorragend zu unserer Vertriebsstrategie. Ich sehe aber nicht nurdort Wachstumspotenzial. Gerade und auch in der betrieblichenKrankenversicherung werden sich Chancen ergeben, die wir gemeinsamnutzen werden."In den vergangenen Jahren ist es der Bayerischen gelungen, sowohlbei den eigenen KV-Zusatzversicherungen, als auch bei den KV-Lösungenim Bereich der Voll- und Beihilfetarife, erfreuliche Steigerungsratenzu erzielen. Gemeinsam mit der Barmenia soll das Geschäft ausgebautwerden. Die Kooperation der beiden Versicherungsvereine findet aufAugenhöhe statt und wird beidseitig gelebt. So wollen dieVertriebseinheiten der Barmenia auch Produkte der Bayerischenanbieten, wie zum Beispiel die BU Protect mitDienstunfähigkeitsklausel für Beamte.Das Geschäft mit der privaten Krankenvollversicherung gehört fürden Exklusivvertrieb der Versicherungsgruppe die Bayerische auch inZukunft zu den zentralen strategischen Geschäftsfeldern.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeWolfgang Zdral, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8258, Telefax (089) 6787-718258E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.deOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuell