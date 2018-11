München (ots) - Der Expertenbeirat des Bundesverbandes DeutscherVersicherungskaufleute e.V. (BVK) zeichnet die Bayerische als fairenVersicherungspartner mit dem Urteil "sehr gut" aus."Diese Auszeichnung freut uns ungemein", sagt Martin Gräfer,Vorstand der Bayerischen. "Die BVK gehört zu den wichtigstenVerbänden für Versicherungsvermittler, gerade deswegen erfüllt unsdieses Urteil mit Stolz."Michael H. Heinz, Präsident des BVK, ergänzt: "Mit Hilfe desSiegels können sich Berufseinsteiger oder wechselwillige Vermittlervorab ein neutrales Urteil über ein Versicherungsunternehmen einholenund einschätzen, wie fair ein Versicherer mit seinem Vertrieb umgeht.Hier punktet die Bayerische beeindruckend und zeigt, wie sehrmittelständische Unternehmen wie die Bayerische dem Vertrieb zurSeite stehen und was die Versicherungsgruppe in punkto Service undInnovation leistet.""Die Bayerische ist für uns Versicherungsvermittler im Meinungs-und Gedankenaustausch ein ganz besonderer Partner auf Augenhöhe,ausgesprochen menschlich sowie innovativ und zukunftsorientiert. DasRating bestätigt dies nachhaltig", sagt Michael Bauersfeld,Vorstandsvorsitzender der Interessengemeinschaft selbstständigerVermittler der Bayerischen e.V.Mit der Initiative "Fairness für Versicherungsvertreter" möchteder BVK Anreize für kooperative, partnerschaftliche Beziehungenzwischen Versicherern und selbständigen Agenturinhabern schaffensowie für Transparenz sorgen. Seit 2009 vergibt der BVK jährlich dasSiegel "Fairness für Versicherungsvertreter". Die feierliche Übergabeerfolgte in der Hauptverwaltung mit dem Präsident des BVK Michael H.Heinz, Martin Gräfer (Vorstand der Bayerischen), Dr. HerbertSchneidemann (Vorstandsvorsitzender der Versicherungsgruppe), MartinBauersfeld (Vorstandsvorsitzender der Interessengemeinschaftselbstständiger Vermittler der Bayerischen e.V.) und Dr.Burghard-Orgwin Kaske (Leiter Vertriebsmanagement die Bayerische).Ein wesentlicher Teil des Ratingverfahrens besteht in derDurchführung einer standardisierten etwa 15-minütigenOnline-Vermittlerbefragung. Hierin werden die Vermittler zuverschiedenen Aspekten der Partnerschaft zwischen Versicherer undVertreter interviewt.Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet undbesteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherunga.G. (Konzernmutter), Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AGund der Sachgesellschaft Bayerische Beamten Versicherung AG. Diegesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen rund 440 MillionenEuro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich und liegtdabei weit über dem Branchenschnitt. Es werden Kapitalanlagen vonüber 4,5 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 6.000 persönlicheBerater stehen den Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung.Die Ratingagentur Assekurata hat der Neuen Bayerischen Leben in eineraktuellen umfangreichen Unternehmensanalyse erneut die QualitätsnoteA+ ("sehr gut") verliehen.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeWolfgang Zdral, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8258, Telefax (089) 6787-718258E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.deOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuell