Versicherungsaktien in Bewegung: Tagesgeschäfte!

Gewinner(NASDAQ:PLMR) Aktien stiegen während der regulären Sitzung am Donnerstag um 4,26% auf $67,3. Das Handelsvolumen für dieses Wertpapier beträgt um 12:40 EST 268,9K, was 106,63% des durchschnittlichen Tagesvolumens der letzten 100 Tage entspricht. Der Marktwert der ausstehenden Aktien liegt bei $1,6 Milliarden. Wie in der Pressemitteilung angegeben, wurden gestern die Ergebnisse für Q1 veröffentlicht. Die Aktien der... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!