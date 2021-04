Versicherungsaktien in Bewegung: Nicht Verpassen!

Hier sind die Gewinner und Verlierer in der Versicherungsbranche für die heutige Intraday-Sitzung.

Gewinner(NASDAQ:FGF) Aktien stiegen während der regulären Sitzung am Donnerstag um 5,11% auf $5,16. Um 12:40 EST wird die Aktie von FG Financial Gr mit einem Volumen von 54.1K gehandelt, was 70.52% des durchschnittlichen Tagesvolumens der letzten 100 Tage entspricht.(NASDAQ:NSEC) Aktien stiegen um 3,71% ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!