London (ots/PRNewswire) -Das bahnbrechende Versicherungs- undProtection-as-a-Service-Unternehmen Setoo gab heute bekannt, dass eseine Series-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 8 Mio. EUR (plus/minus9,3 Mio. USD) abgeschlossen hat, was den bisher aufgebrachtenGesamtbetrag auf 10,3 Mio. EUR (plus/minus 12 Mio. USD) erhöht. DerHauptinvestor in dieser und der Seed-Finanzierungsrunde ist Kamet,das Insurtech-Start-up-Studio von AXA.Setoo revolutioniert den Versicherungsmarkt dadurch, dass esE-Businesses in die Lage versetzt, einen ausgezeichneten Schutz zuerstellen und zu verkaufen, der auf den Bedarf seiner Kundenzugeschnitten ist und dem digitalen Zeitalter gerecht wird.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/737683/Setoo_Logo.jpg )In der heutigen digitalen Welt erwarten Verbraucher vonUnternehmen, dass sie Dienstleistungen anbieten, die genau auf ihrenBedarf abgestimmt sind und eine ausgezeichnete Kundenerfahrungbieten. Obwohl Verbraucher Bedenken haben, gegen die sie sich gernversichern würden, sind sie zunehmend abgeneigt, Geld fürVersicherungen auszugeben, die ihrer Meinung nach nicht ihren Bedarfabdecken. Dies hat negative Auswirkungen auf E-Businesses, die eineVersicherung als wichtigen Bestandteil ihrer Nebeneinkünfte und alsMittel betrachten, um eine großartige Kundenerfahrung zu realisieren.Setoo löst dieses Problem dadurch, dass es E-Businesses, die ihreKunden am besten kennen, befähigt, schnell und einfachmaßgeschneiderte, unkomplizierte Versicherungsproduktezusammenzustellen und zu integrieren, die automatisch in denKundenerfahrungsverlauf eingebettet werden können. E-Businessesprofitieren von der Übernahme von Versicherungen mit nur einem Klick,direkt über ihr digitales Kapital und einen individuell gestaltetenSchutz mit automatischer Entschädigung für ihre Kunden. Durch dieNutzung dieser äußerst zielgerichteten Produkte könnenE-Businesses, wie z. B. E-Commerce-Websites undOnline-Reiseagenturen, ihre individuellen Geschäftsziele erreichen,ob sie nun versuchen, ihre Kunden zufriedenzustellen, neueEinkommensquellen zu erschließen oder sich in ihren überfülltenMärkten abzuheben.Die äußerst skalierbare Plattform deckt Risiken ab, die sich aufäußere Ereignisse beziehen, welche den Kundenerfahrungsverlaufruinieren könnten. Eine Online-Reiseagentur, die Anschlussflüge vonunterschiedlichen Fluggesellschaften verkauft, kann beispielsweiseeine Versicherung für den Fall anbieten, dass ein Anschlussflugverpasst wird, weil der vorherige Flug sich verspätet oder gestrichenwird. In solchen Situationen schickt Setoo eine automatische SMS imAuftrag der Online-Reiseagentur an den Kunden, die erklärt, dass eineRückerstattung in voller Höhe erfolgt ist, und in der alternativeFlüge angeboten werden. In einem anderen Beispiel könnte einReiseveranstalter, der Skiurlaube anbietet, gegen ausbleibendenSchnee versichern, die Zahlung vollständig automatisieren und die mitder Schadensabwicklung verbundenen Mühen für den Kunden beseitigen.Um diesen Service anzubieten, hat sich Setoo dafür entschieden,das Modell Managing General Agent (MGA) anzuwenden; deshalb ist dasUnternehmen FCA-lizenziert, um Versicherungsprodukte im Auftrag vonVersicherern in der EU zu vertreiben. Versicherungsunternehmen, diePartnerschaften mit Setoo eingehen, profitieren von derZusammenarbeit mit den Marken, für die einige der weltweit bestenVermarkter tätig sind, die neue Schutzprodukte entwerfen undvertreiben, welche ausgesprochen verbraucherorientiert und innovativsind."Unsere Investition in Setoo unterstützt die Strategie von AXA,wirkungsvollere Versicherungsplattformen als eine der vierwichtigsten Prioritäten für Innovation zu entwickeln und ein Partnerdes Endkunden zu werden", sagte Guillaume Borie, Chief InnovationOfficer of the Group, AXA. "Setoos Plattform ermöglicht es digitalenUnternehmen, durch Automatisierung neuartige Versicherungenanzubieten, die relevanter für Verbraucher sind. Setoo zieht unsereFachkompetenz hinzu und entwickelt eine fantastischeBedarfsplattform, die die Unternehmen seiner Kunden zukunftsfähigmacht", fügte er hinzu."Setoo steht für Simplizität - das französische 'c'est tout'bedeutet 'das ist alles'. Mein Mitgründer Eyal Gluska und ich habendiesen Namen gewählt, um zu versinnbildlichen, wie einfach undschnell sich effiziente neue Schutzprodukte durch eine Plattformentwickeln lassen, und um die Simplizität der für den Verbraucherentworfenen Produkte zum Ausdruck zu bringen. Diese Investition vonKamet ist entscheidend für unsere EU-weite Expansion und dafür,weitere neue Produkte zu entwickeln, durch die mehr Unternehmenbefähigt werden, die Kontrolle über Versicherungen für ihre Kunden zuübernehmen", bemerkte Noam Shapira, Co-CEO bei Setoo.Über SetooDie Versicherungs- und Protection-as-a-Service-Plattform Setoowandelt Versicherungen in einen starken Geschäftsbeschleuniger um.Dank der soliden Versicherungsfachkenntnisse von Setoo werdenE-Businesses dabei unterstützt, personalisierte Versicherungslösungenanzubieten, die durch eine Umgestaltung der Kundenerfahrung neueEinkommensquellen schaffen. Setoo hat seinen Hauptsitz in London, einVersicherungszentrum in Paris und ein Forschungs- undEntwicklungszentrum in Tel Aviv. Die Co-CEOs des Unternehmens, NoamShapira und Eyal Gluska - beides Veteranen der israelischenHightech-Szene - leiten das Team gemeinsam mit Pierre-OlivierDesaulle, Chief Insurance Officer bei Setoo. Weitere Informationenfinden Sie unter setoo.com.Über KametKamet unterstützt Unternehmer, die die nächste Generationbahnbrechender Technologie-Unternehmen aufbauen und daraufausgerichtet sind, das Versicherungsökosystem zu verbessern, zubereichern oder zu revolutionieren. Mit Niederlassungen in Paris,London, Tel Aviv und bald auch in Asien und Amerika konzentriert sichKamet darauf, Start-ups den Weg zu bahnen, die bereit sind, sich aufdem Weltmarkt zu etablieren. Kamet wird von der AXA-Gruppe finanziertund bietet einen einzigartigen Zugang zu Top-Konzernen, umhochinnovative Unternehmer mit den einflussreichsten Finanz- undVersicherungsunternehmen der Welt zusammenzubringen. Um mehr zuerfahren, besuchen Sie bitte: http://www.kametventures.comPressekontakt:angaben:James Fahysetoo@gingermaypr.com+44(0)203-642-1124Original-Content von: Setoo, übermittelt durch news aktuell